Η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να συγκρατήσει την ένταση γύρω από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, οι οποίες συνεχίζονται με αμείωτη δυναμική σε ολόκληρη τη χώρα. Την ώρα που εκατοντάδες τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να χαράξει μια διττή στρατηγική: από τη μία διάλογο και καθησυχαστικά μηνύματα για τις πληρωμές, και από την άλλη αποφασιστικότητα ώστε να μην μπλοκαριστεί η κυκλοφορία.

Μήνυμα Μητσοτάκη από την Οξφόρδη

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Οξφόρδη, μίλησε για μια «επώδυνη αλλά αναγκαία μετάβαση» που θα εξυγιάνει το σύστημα επιδοτήσεων και θα εξασφαλίσει ότι οι πραγματικοί αγρότες θα λαμβάνουν περισσότερα χρήματα. Το σχόλιό του έρχεται σε μια στιγμή που οι αγρότες εκφράζουν οργή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα καθυστερημένα ποσά της ΚΑΠ.

Ανοικτή η πόρτα του διαλόγου – Κλειστή η πόρτα στα μπλόκα

Στο εσωτερικό της χώρας, η κυβερνητική γραμμή είναι σαφής: αναγνώριση του δικαιώματος στη διαμαρτυρία, αλλά χωρίς να παρεμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση των πολιτών. «Δεν θα ταλαιπωρηθούν οι πολλοί», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, με τον εκπρόσωπο να ξεκαθαρίζει πως η Αστυνομία θα διασφαλίσει ότι οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί.

Παράλληλα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δηλώνει ότι είναι διαθέσιμο για διάλογο, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία πληρωμών έχει επανεκκινήσει και ομαλοποιείται μετά το θρίλερ με τις επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, απειλούσαν ακόμη και με πάγωμα πόρων.

Τι δείχνει η εικόνα στο πεδίο

Η κατάσταση στα μπλόκα παραμένει τεταμένη:

Θεσσαλονίκη – Μάλγαρα: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ανοιχτό προς Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Θεσσαλία: Στην Καρδίτσα 1.500 τρακτέρ, στη Νίκαια 990 και δεκάδες ακόμη σε Λάρισα και Πλατύκαμπο.

Ροδόπη: Περίπου 150 τρακτέρ παραμένουν στο οδικό δίκτυο.

Δεν λείπουν και οι εντάσεις: επεισόδια, χημικά, τραυματισμοί και συλλήψεις έχουν ήδη καταγραφεί, ενώ ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος νοσηλεύεται μετά από καταγγελία για βίαιη επίθεση από αστυνομικό. Οι δύο συλληφθέντες από τα επεισόδια στη Νίκαια αφέθηκαν ελεύθεροι και θα απολογηθούν την Πέμπτη.

Πληρωμές – Το χαρτί της κυβέρνησης για εκτόνωση

Το οικονομικό σκέλος αποτελεί το βασικό επιχείρημα του κυβερνητικού στρατοπέδου. Σύμφωνα με το Μαξίμου:

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου θα έχουν καταβληθεί περισσότερα χρήματα στους αγρότες σε σχέση με πέρσι, από τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ.

Το σύστημα πληρωμών ομαλοποιείται μετά από εβδομάδες αναταραχής.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι διαμορφώνεται ένα νέο, «αξιόπιστο και δικαιότερο» πλαίσιο, με διασφάλιση της ΕΕ.

Το στοίχημα για την κυβέρνηση

Απέναντι σε έναν κλάδο αποφασισμένο για κλιμάκωση, η κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει πυγμή χωρίς να φανεί ότι αγνοεί τα αιτήματα των παραγωγών. Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν η τακτική αυτή θα αποδώσει και αν οι αγρότες θα μπουν σε ουσιαστικό διάλογο ή αν οι κινητοποιήσεις θα αγγίξουν – όπως προειδοποιούν – ακόμη και τις γιορτές των Χριστουγέννων.

