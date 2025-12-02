Η χώρα μένει χωρίς ταξί σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, και αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, καθώς οι επαγγελματίες οδηγοί προχωρούν σε 48ωρη προειδοποιητική απεργία, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στη στάση της Πολιτείας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) ανακοίνωσε ότι τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία έχουν εξαντληθεί, τονίζοντας πως παρά τις διαβεβαιώσεις και τα αλλεπάλληλα νομοσχέδια, καμία από τις χρόνιες εκκρεμότητες που απασχολούν τον κλάδο δεν έχει επιλυθεί.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η δυσκολία επιβίωσης των επαγγελματιών οδηγών και τα ζητήματα καθημερινότητας έχουν αγνοηθεί, με αποτέλεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει ομόφωνα την προκήρυξη της απεργίας και την έναρξη διαδικασιών για πιθανές κινητοποιήσεις διαρκείας.

Τα βασικά αιτήματα των οδηγών

Οι διεκδικήσεις της ΠΟΕΙΑΤΑ περιλαμβάνουν:

Παράταση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης έως το 2035, καθώς πολλοί οδηγοί θεωρούν ανέφικτη την άμεση μετάβαση.

Μέτρα κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού από διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες μεταφορών.

Άμεση αντιμετώπιση της “υποκλοπής έργου” από Ε.Ι.Χ. που δραστηριοποιούνται παρανόμως.

Αναπροσαρμογή της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος σε όλη τη χώρα.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο έμφορτων ταξί στις λεωφορειολωρίδες.

Ολοκλήρωση όλων των εκκρεμοτήτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή του τιμολογίου και δικαιότερο φορολογικό πλαίσιο για τους επαγγελματίες.



Σε αναμονή κρίσιμης συνάντησης

Οι εκπρόσωποι του κλάδου αναμένουν συνάντηση με το Υπουργείο Μεταφορών, όπου θα παραστούν οι επικεφαλής των παρατάξεων της Ομοσπονδίας. Η ΠΟΕΙΑΤΑ προειδοποιεί ότι, εάν δεν υπάρξουν σαφείς και άμεσες απαντήσεις, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με ακόμη πιο δυναμικό τρόπο.

Η 48ωρη απεργία αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις σε όλη την επικράτεια, με τους πολίτες να καλούνται να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς μέχρι την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων.

