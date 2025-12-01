Κλιμακώνεται το αγροτικό κύμα διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα, με τους αγρότες να ετοιμάζονται για ακόμη πιο δυναμικές κινήσεις τις επόμενες ημέρες. Στο επίκεντρο των σχεδιασμών βρίσκεται και το ενδεχόμενο αποκλεισμού μεγάλων λιμανιών, μεταξύ αυτών και του Βόλου, καθώς η πίεση προς την κυβέρνηση εντείνεται.

Μαζική συνέλευση στη Νίκαια – Στόχος τα 1.000 τρακτέρ

Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε νέα συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, όπου οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν ότι προχωρούν σε κλιμάκωση και καθημερινή ενίσχυση των δυνάμεων. Η κινητοποίηση βρίσκεται πλέον στη δεύτερη ημέρα και ο στόχος των αγροτών είναι ξεκάθαρος: να ξεπεράσουν τις 1.000 συμμετοχές τρακτέρ στο σημείο.

Από αύριο αναμένονται νέες αφίξεις αγροτών από τον νομό Λάρισας, αλλά και από τη Μαγνησία, με τους ίδιους να κάνουν λόγο για «ενότητα και μαζικότητα» που —όπως τονίζουν— «φοβάται η κυβέρνηση».

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών

Οι αγρότες επαναλαμβάνουν τα αιτήματα που τους οδηγούν στον δρόμο:

το υψηλό κόστος παραγωγής

οι χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων τους

η ανάγκη για έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων

Όπως σημείωσαν στη συνέλευση, ο συντονισμός με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας ενισχύεται, με στόχο τη δημιουργία ενιαίου μετώπου.

Παρουσία δημάρχου και περιφερειάρχη – Στήριξη στις κινητοποιήσεις

Στο μπλόκο της Νίκαιας βρέθηκαν ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Ο κ. Κουρέτας εξέφρασε την πλήρη στήριξή του, ενώ καταδίκασε τα επεισόδια της προηγούμενης ημέρας:

«Θα είμαι στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων. Αν χρειαστεί, την επόμενη φορά να χτυπήσουν πρώτα εμένα και μετά εσάς», ανέφερε, τονίζοντας πως τα προβλήματα των αγροτών είναι πολύ σοβαρότερα από περιστασιακές οικονομικές ενισχύσεις.

Μέτωπα κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα

Παράλληλα με τη Νίκαια, αγρότες βρίσκονται ήδη σε ετοιμότητα σε τέσσερις βασικές περιοχές:

Κομοτηνή: εκατοντάδες τρακτέρ και αγρότες στον δρόμο Κομοτηνής–Ξάνθης

Δοϊράνη: ισχυρή δύναμη από τα Κουφάλια, έτοιμη να μετακινηθεί σε μεγαλύτερο μπλόκο

Καλπάκι: ο κόμβος έκλεισε δύο ώρες την Κυριακή και αναμένεται να κλείσει ξανά

Μαγνησία και γύρω περιοχές: προετοιμασία για ενίσχυση της Νίκαιας και πιθανές νέες δράσεις

Το ενδεχόμενο αποκλεισμού λιμανιών —όπως του Βόλου— συζητείται πλέον σοβαρά, ενώ οι αγρότες δηλώνουν έτοιμοι για παρατεταμένο αγώνα.

Το κλίμα στα μπλόκα

Η ατμόσφαιρα παραμένει φορτισμένη, ενώ έντονες είναι και οι αντιδράσεις οδηγών και επαγγελματιών που επηρεάζονται από τις μετακινήσεις. Παρ’ όλα αυτά, οι αγρότες επιμένουν ότι τα αιτήματά τους είναι ζήτημα επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα και πως οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την Πολιτεία.

