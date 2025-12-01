Σοκ έχει προκαλέσει στη Λαμία ο ξαφνικός θάνατος ενός 56χρονου επιχειρηματία, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή λίγες μόλις ώρες μετά την έξοδό του από το Νοσοκομείο Λαμίας. Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει σειρά σοβαρών ερωτημάτων για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το επείγον καρδιολογικό περιστατικό, ενώ η 6η Υγειονομική Περιφέρεια έχει ήδη διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, ο 56χρονος άρχισε να νιώθει οξύ πόνο στο στήθος ενώ βρισκόταν στο σπίτι του. Η σύντροφός του, αντιλαμβανόμενη τη σοβαρότητα της κατάστασης, τον μετέφερε άμεσα σε ιδιώτη καρδιολόγο.

Το καρδιογράφημα έδειξε ανησυχητικούς δείκτες, ενώ ο καρδιακός ρυθμός του είχε πέσει στους 48 παλμούς. Ο γιατρός συνέστησε άμεση μετάβαση στα επείγοντα του νοσοκομείου για περαιτέρω αξιολόγηση.

Λίγο μετά τις 19:00 ο άνδρας έφτασε στο Νοσοκομείο Λαμίας και υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων. Σύμφωνα με τη σύντροφό του, παρά τους επίμονους πόνους στο στήθος και τη βραδυκαρδία, οι γιατροί τού χορήγησαν εξιτήριο γύρω στα μεσάνυχτα.

Η τραγική εξέλιξη

Οι πόνοι συνεχίστηκαν και εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας ο 56χρονος κατέρρευσε, εκπέμποντας έναν έντονο ρόγχο. Η σύντροφός του προσπάθησε να τον επαναφέρει με ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στις 05:55, ο γιατρός του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο διαπίστωσε τον θάνατό του.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως η αιτία θανάτου ήταν καρδιακός επιπωματισμός, συνέπεια ρήξης διαχωριστικού ανιούσης αορτής. Πρόκειται για μία εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, όπου το αίμα γεμίζει τον περικαρδιακό χώρο, εμποδίζοντας την καρδιά να λειτουργήσει. Η αντιμετώπιση απαιτεί άμεση χειρουργική παρέμβαση.

Καταγγελίες για τη στάση των γιατρών

Η σύντροφος του επιχειρηματία περιέγραψε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 σκηνές που, όπως λέει, καταδεικνύουν αδιαφορία στα επείγοντα:

«Οι γιατροί καθόντουσαν στον γκισέ, μόνο τα ποτά έλειπαν, μέσα στα γέλια. Οι ασθενείς ήταν μόνοι τους, ξαπλωμένοι με ανοιχτό το στόμα», είπε χαρακτηριστικά.

Ανέφερε επίσης ότι ο καρδιολόγος τού ζήτησε «να κινήσει τα πόδια σαν ποδήλατο» για να αυξηθούν οι παλμοί του, παρά τον έντονο πόνο.

Μετά τον θάνατο του συντρόφου της, όπως ισχυρίζεται, ο γιατρός που την πλησίασε για συλλυπητήρια «πάνιασε» όταν εκείνη τον ενημέρωσε ότι θα ζητούσε ιατροδικαστική εξέταση.

Νομικές κινήσεις και συλλήψεις

Η σύζυγος του 56χρονου έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου. Ο καρδιολόγος που τον εξέτασε συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο αφέθηκε αργότερα ελεύθερος.

Παράλληλα, η 6η ΥΠΕ διέταξε ΕΔΕ για τη διερεύνηση πιθανών παραλείψεων ή λανθασμένων χειρισμών στη διαχείριση του περιστατικού.

Κύμα αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στη Λαμία, με πολλούς κατοίκους να εκφράζουν οργή και ανησυχία για τη λειτουργία των επειγόντων. Η οικογένεια αναμένει την ολοκλήρωση των ερευνών, τονίζοντας πως ο 56χρονος «έφυγε άδικα».

