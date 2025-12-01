Αποφασισμένοι, παρά την καταστολή και τις συλλήψεις, συνεχίζουν και κλιμακώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι τον αγώνα τους, δηλώνοντας έτοιμοι να παραμείνουν στον δρόμο μέχρι να υπάρξουν λύσεις, την ώρα που η χώρα είναι «κομμένη» σε πολλά σημεία από τα μπλόκα.

Στη Νίκαια Λάρισας, στην κρίσιμη συνέλευση λίγο πριν τις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας (01.12.2025), οι αγρότες αποφάσισαν τη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Το μπλόκο της Νίκαιας, τις επόμενες ημέρες και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά, καθώς στο σημείο φτάνουν σταδιακά και άλλα μηχανήματα.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διεμήνυσε ότι «οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί. Ο νόμος θα εφαρμοστεί».

Συνεχείς συνελεύσεις και αποφάσεις

Το απόγευμα, στη Νίκαια θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση, προκειμένου να συγκροτηθεί Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

Την Τρίτη (02.12.2025) στις 12 το μεσημέρι, στο μπλόκο της Νίκαιας αναμένεται να φτάσουν οδηγοί ταξί, προκειμένου να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις. Την ίδια ημέρα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας θα συγκεντρωθούν κτηνοτρόφοι και θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπου, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινώσει, αναμένεται να χύσουν γάλα ως κίνηση διαμαρτυρίας.

Σήμερα, αγρότες συγκεντρώθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, καταγγέλλοντας «κρατική καταστολή» και ζητώντας την απελευθέρωση των δύο κρατουμένων από τα χθεσινά επεισόδια στο μπλόκο της Νίκαιας μεταξύ αγροτών και αστυνομίας, καθώς και την εκδίκαση των υποθέσεών τους σε τακτική δικάσιμο.

Οι δύο από τους τρεις αγρότες που συνελήφθησαν πήραν παράταση για να απολογηθούν, με τη δικαστική διαδικασία να μετατίθεται για την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου. Οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι έως τότε, ενώπιον της νέας εξέτασης της υπόθεσης, ενώ ο τρίτος δεν παραβρέθηκε στη διαδικασία, καθώς παραμένει νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Νίκαια: Κλειστή η Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Κλειστή παραμένει για δεύτερο 24ωρο η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας. Τα τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται παραταγμένα πάνω στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο της έναρξης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο σημείο η παρουσία αγροτών και αγροτικών συλλόγων είναι αυξημένη, ενώ στο μπλόκο φτάνουν συνεχώς νέα μηχανήματα, με τα περισσότερα να αναμένονται εντός της ημέρας για την ενίσχυση του μπλόκου. Η Τροχαία συνεχίζει τις εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλα προβλήματα στη ροή των οχημάτων.

Η πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων συνοδεύτηκε από επεισόδια σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, όταν αγρότες επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Εθνική Οδό και ακολούθησαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Έγινε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί και τρεις συλλήψεις.

Μάλγαρα: Μπλόκο με αιφνιδιαστικές κινήσεις

Λίγο πριν από τις 3:30 μ.μ. της Δευτέρας (01.12.2025), οι αγρότες του δήμου Δέλτα, που έστησαν το μπλόκο στα διόδια Μαλγάρων, έδωσαν στην κυκλοφορία το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Θεσσαλονίκη, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό. Όπως ανέφερε μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, «το ρεύμα προς Αθήνα, αν ανοίξει, αυτό θα γίνει μετά τις 21:00».

Η κινητοποίηση των αγροτών ξεκίνησε αιφνιδιαστικά, λίγο μετά τις 11 το πρωί, όταν αρχικά έκλεισαν ένα ρεύμα της Εθνικής Οδού στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων και στη συνέχεια και το άλλο.

Νωρίτερα, οι αγρότες είχαν ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία προς τα διόδια, σε συνεννόηση με την αστυνομία, ώστε να παραταχθούν εκατέρωθεν της οδού χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία. Κατά την αναμονή τους στον παράδρομο, όμως, δεύτερη ομάδα αγροτών κινήθηκε αιφνιδιαστικά στον αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας τον πλήρη αποκλεισμό.

Η αστυνομία παραμένει στο σημείο, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων. Η σημερινή κινητοποίηση έχει συμβολικό χαρακτήρα, ωστόσο τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής του αγροτικού μπλόκου δηλώνουν αποφασισμένα να μείνουν στο σημείο, καθώς, όπως λένε, «το ποτήρι ξεχείλισε» και δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια ανοχής.

Στον αυτοκινητόδρομο υπήρχαν αυτοκίνητα που δεν κατάφεραν να περάσουν και εγκλωβίστηκαν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση μεταξύ των οδηγών και των αγροτών. Ένας οδηγός έπεσε πάνω σε τρακτέρ.

«Εμείς δεν θέλαμε να έρθουμε αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ. Κάναμε κάποια έξυπνα σχέδια, δεν είναι μόνο έξυπνοι αυτοί» δήλωσε ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Ερωτηθείς πόσο θα διαρκέσει το μπλόκο των Μαλγάρων απάντησε: «Θα κόψουμε βασιλόπιτα, θα βγάλουμε και ένα κομμάτι να το δώσουμε στον κ. Μητσοτάκη και στον υπουργό Οικονομικών μας».

Ε65: Παραμένει αποκλεισμένος

Αποκλεισμένος παραμένει και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος του.

Συγκεκριμένα, ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να δοθούν λύσεις. Σήμερα το απόγευμα προγραμματίζουν να πραγματοποιήσουν συνέλευση για να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους, που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κι άλλες μορφές δράσεων και παρεμβάσεων. Παράλληλα θα γίνει και ενημέρωση για την αγροτική κινητοποίηση της περασμένης Κυριακής.

Μπλόκα και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, αλλά και μετά το στήσιμο των δύο ισχυρών μπλόκων σε Νίκαια Λάρισας και Ε65 Καρδίτσας, μπλόκα στήνονται και θα στηθούν τις επόμενες ημέρες σε όλη τη χώρα, από την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη μέχρι και την Κρήτη.

Τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα έχουν παραταχθεί στο 5ο χιλιόμετρο Κομοτηνής – Ξάνθης από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής.

Ο Αμπελουργικός Σύλλογος Ζίτσας και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ζίτσας παραμένουν στο μπλόκο του Καλπακίου Ιωαννίνων, με σύνθημα «στο δρόμο αγωνιζόμαστε για την επιβίωσή μας».

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι της Βοιωτίας προγραμματίζουν νέα κοινή σύσκεψη για την Τρίτη (02.12.2025) / Τρίτη 2 Δεκέμβρη, ενώ:

Στη Φθιώτιδα συνεχίζονται οι προετοιμασίες, με στόχο στις 5 Δεκέμβρη να συγκεντρωθούν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στον χώρο της Έκθεσης Λαμίας και, σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους από τον υπόλοιπο νομό, να καθορίσουν την κάθοδό τους στην Εθνική Οδό.

Στις 5 Δεκέμβρη θα στηθεί στην Εύβοια το μπλόκο των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, στον δρόμο Χαλκίδας – Αιδηψού, στο ύψος της Κηρίνθου, με τον τοπικό αγροτικό σύλλογο να συνεχίζει τις συλλογικές διαδικασίες για την προετοιμασία του μπλόκου.



Δυτική Μακεδονία – Τρίκαλα – Γρεβενά – Ημαθία

Τις «μηχανές» ζεσταίνουν και στη Δυτική Μακεδονία, όπου ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, μετά από σύσκεψη στο Αμύνταιο, στην οποία συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από την περιοχή του Αμυνταίου και της Εορδαίας, αποφάσισε τη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο του Φιλώτα την Τρίτη, 2 Δεκέμβρη, στη 1 μ.μ. το μεσημέρι.

«Αποφασίσαμε ότι το δίκιο του αγώνα μας θα το κερδίσουμε συντονισμένοι πανελλαδικά με τα τρακτέρ στον δρόμο. Το αίτημα που μας ενώνει όλους είναι η επιβίωσή μας!» σημειώνει ο Αγροτικός Σύλλογος σε ανακοίνωσή του.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών αποφάσισε να βγουν οι αγρότες στα μπλόκα την Τετάρτη 3 Δεκέμβρη, με προσυγκέντρωση των τρακτέρ απέναντι από την Περιφέρεια Γρεβενών.

Ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους αγρότες του νομού για συγκέντρωση και απόφαση στήριξης αγωνιστικού μπλόκου στην Κουλούρα απευθύνει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας. Το μπλόκο θα στηθεί στον κόμβο της Κουλούρας την Τετάρτη 3 Δεκέμβρη στη 1 το μεσημέρι, ενώ προσυγκέντρωση θα γίνει στη Νάουσα στις 12 το μεσημέρι στη διασταύρωση ΣΣ.

Αλεξανδρούπολη – Κήποι

Ο αγροτικός και κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης αποφάσισε ότι την Τρίτη το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και τα υπόλοιπα χωριά θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων.

Διαβάστε ακόμα: Μεγάλες αλλαγές στις πολεοδομίες: Μεταφέρονται στο Κτηματολόγιο