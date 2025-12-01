Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 55χρονος από τη Ρόδο, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό, αιμομιξία και ενδοοικογενειακή βία, μετά τις σοβαρές καταγγελίες της 31χρονης κόρης του ότι επί σειρά ετών τη βίαζε και ότι είναι ο βιολογικός πατέρας του τρίχρονου παιδιού της.

Ισχυρίστηκε ότι υπήρχε συναίνεση – Αμφισβήτησε το τεστ DNA

Ο κατηγορούμενος, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Υποστήριξε ότι οι επαφές έγιναν «με συναίνεση» όταν η κόρη του ήταν ενήλικη και για διάστημα περίπου ενός μηνός, ενώ αμφισβήτησε το τεστ πατρότητας ζητώντας νέα εξέταση.

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι η κόρη του «τον συκοφαντεί για να τον εκδικηθεί», αποδίδοντας τις καταγγελίες της στο γεγονός ότι η ίδια βρίσκεται σε σχέση και ότι «θέλουν να τον απομακρύνουν από το σπίτι».

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή, οι οποίοι αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή του κράτηση.

Η καταγγελία: 12 χρόνια κακοποίησης

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 31χρονη κατήγγειλε ότι ο πατέρας της άρχισε να τη βιάζει όταν εκείνη ήταν 16 ετών και ότι η κακοποίηση συνεχίστηκε για περίπου 12 χρόνια, από το 2010 έως το 2022.

Όπως αναφέρει, ζούσε μαζί του στο σπίτι της γιαγιάς της μετά το διαζύγιο των γονιών της και υπέμενε καθημερινή κακοποίηση, συχνά ενώ εκείνος βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών. Η κατάσταση φέρεται να σταμάτησε όταν έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της.

Το τεστ DNA που ακολούθησε επιβεβαίωσε ότι ο 55χρονος είναι ο βιολογικός πατέρας του τρίχρονου σήμερα παιδιού.

Προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά δεν τα κατάφερε

Η νεαρή γυναίκα έχει δηλώσει ότι προσπάθησε επανειλημμένα να απομακρυνθεί από τον πατέρα της, ακόμη και μετακομίζοντας. Ωστόσο, εκείνος συνέχιζε να την επισκέπτεται και –σύμφωνα με τη μαρτυρία της– να ασκεί σε βάρος της τις καταγγελλόμενες πράξεις.

Τα δύο παιδιά της –13 και 3 ετών– βρίσκονται πλέον υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών και μεγαλώνουν με τη γιαγιά της.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η καταγγελία έγινε πριν από μερικούς μήνες, όταν η 31χρονη μίλησε σε φίλη της, η οποία τη βοήθησε να απευθυνθεί στις αστυνομικές αρχές. Μέχρι τότε, σύμφωνα με την ίδια, κανείς δεν γνώριζε τι είχε συμβεί.

Ο 55χρονος συνελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2025 με ένταλμα, καθώς τα αδικήματα που αντιμετωπίζει είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και επισύρουν ποινές κάθειρξης 10 έως 20 ετών.

Οι επόμενες διαδικασίες

Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης και αναμένεται να προσδιοριστεί η ημερομηνία της δίκης. Οι αρχές εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων και των καταθέσεων, ενώ ο κατηγορούμενος θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι τότε.

