«Έφυγε ο άνθρωπός μου τζάμπα» – Τον έδιωξαν από το Νοσοκομείο με διάγνωση κεφαλαλγίας

Ανείπωτη οργή και θλίψη στην Κω για τον θάνατο 58χρονου μία ημέρα μετά την επίσκεψή του στα Επείγοντα – ΕΔΕ διέταξε ο διοικητής

Αναστάτωση επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Κω μετά τον ξαφνικό θάνατο του 58χρονου Μιχάλη Τζόγια, ο οποίος κατέληξε μία ημέρα μετά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο του νησιού, όπου είχε μεταβεί με έντονα συμπτώματα πόνου και μουδιάσματος. Η οικογένειά του καταγγέλλει ότι ο ασθενής αποβλήθηκε από τα Επείγοντα με μια απλή διάγνωση «κεφαλαλγίας τάσης» και χωρίς ουσιαστική εξέταση.

Μία ώρα αναμονή επειδή… σφουγγάριζαν

Το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου, ο 58χρονος αισθάνθηκε ξαφνικό μούδιασμα από τον αυχένα μέχρι το σαγόνι και έντονο πόνο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο της Κω, όπου –όπως καταγγέλλει η σύζυγός του– υπήρχε ελάχιστος κόσμος.

Ωστόσο, παρά τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων:

ο ασθενής περίμενε μία ώρα στην αναμονή,

ενώ, όπως αντιλήφθηκαν οι συγγενείς του, ο χώρος καθαριζόταν εκείνη την ώρα,

και οι γιατροί δεν έσπευσαν να τον εξετάσουν.

Η σύζυγός του, Ειρήνη, περιγράφει:

«Μπήκα έξαλλη στο ιατρείο. Ο άντρας μου τούς είπε: “Παιδιά, πονάω”. Τότε μόνο σηκώθηκε ο γιατρός».

«Του μέτρησαν πίεση, του έδωσαν ένα ηρεμιστικό και τον έδιωξαν»

Η οικογένεια καταγγέλλει ότι ο 58χρονος εξετάστηκε πρόχειρα, χωρίς καμία εργαστηριακή ή απεικονιστική εξέταση, και ότι ο γιατρός:

του μέτρησε μόνο την πίεση,

του χορήγησε ηρεμιστικό,

και στη συνέχεια του έδωσε αναρρωτική άδεια.

Ως διάγνωση, στο έγγραφο αναγραφόταν: «κεφαλαλγία τάσης».

Λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Μιχάλης Τζόγιας υπέκυψε.

Τι έδειξε η νεκροψία

Η νεκροψία – νεκροτομή από το Τμήμα Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου έδειξε ότι ο 58χρονος πέθανε από:

«στένωση στεφανιαίων αρτηριών συνεπεία αθηρωμάτωσης»,

δηλαδή σοβαρή καρδιολογική πάθηση, συμβατή με τα συμπτώματα που είχε αναφέρει στο Νοσοκομείο.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του μια σύζυγο και ένα ανήλικο παιδί.

Καταγγελίες στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Η σύζυγος και η αδελφή του 58χρονου απέστειλαν αναλυτική επιστολή στο υπουργείο Υγείας, όπου κάνουν λόγο για:

αμέλεια,

αδιαφορία,

και λανθασμένη αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού.

Στην επιστολή αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Η επίσκεψή του στα Επείγοντα θεωρήθηκε περιττή. Έλεγε ότι πονάει και έχει μουδιάσματα, αλλά τον έδιωξαν».

Οι δύο γυναίκες δηλώνουν αποφασισμένες να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

Επιπλέον επισημαίνουν την υποστελέχωση του Νοσοκομείου και καταγγέλλουν ότι:

«Το Νοσοκομείο δεν έχει ανάγκη από φωτογραφίες με υπουργούς, αλλά από υλικά, σοβαρούς επαγγελματίες γιατρούς και υπαλλήλους ικανούς να διαχειριστούν τα επείγοντα».



ΕΔΕ διέταξε ο διοικητής

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Κω, κ. Νίκος Φανιός, μιλώντας στο «Βήμα», επιβεβαίωσε ότι έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ώστε να διερευνηθούν:

οι συνθήκες εξυπηρέτησης,

οι ενέργειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού,

και η τήρηση των πρωτοκόλλων στα Επείγοντα.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε ακόμα: Άγιος Ανδρέας: Τι γνωρίζεται για τον πολυούχο της Πάτρας