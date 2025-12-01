Η μητέρα της ανήλικης καταγγέλλει ότι αστυνομικός την αποθάρρυνε από το να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία

Μια υπόθεση διαδικτυακής παρενόχλησης ανηλίκου προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς παιδόφιλος φέρεται να προσέγγισε 10χρονη μέσω TikTok, ζητώντας της ακατάλληλο υλικό και απειλώντας την όταν εκείνη αρνήθηκε. Η αντίδραση της αστυνομίας, όπως περιγράφει η μητέρα της μικρής, έχει προκαλέσει πρόσθετο προβληματισμό.

Η 10χρονη κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά και ζήτησε βοήθεια

Σύμφωνα με την περιγραφή της μητέρας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, το παιδί αρχικά νόμιζε πως συνομιλούσε με άτομο της ηλικίας του. Όταν όμως αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για ενήλικα, τρομοκρατήθηκε και απευθύνθηκε αμέσως στη μητέρα της.

Η μητέρα ανέλαβε να συνεχίσει τη συνομιλία ώστε να συλλέξει στοιχεία. Ο άνδρας φέρεται να της έστειλε επανειλημμένα πιεστικά και απειλητικά μηνύματα, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί τον φόβο της 10χρονης.

«Πήγα στο τμήμα και μου είπαν… να τον κάνω μπλοκ»

Η μητέρα προσήλθε άμεσα στο τοπικό Τμήμα Ασφαλείας και παρέδωσε τα στοιχεία, τα μηνύματα και τα ηχητικά. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, η αντιμετώπιση που έλαβε ήταν αποθαρρυντική:

«Άκουσε τα ηχητικά και μου είπε: “Κάνε ένα μπλοκ… Αν το στείλουμε στον εισαγγελέα μπορεί να πάρει έξι μήνες ή έναν χρόνο. Μην κάνεις καταγγελία, θα μπλέξεις”. Δεν πίστευα τι άκουγα. Του είπα: το παιδί είναι 10 χρονών — μπορεί να το κάνει και σε άλλα παιδιά».

Η απάντηση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς κάθε καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκου οφείλει να διερευνάται άμεσα και με σοβαρότητα, ενώ η παρότρυνση σε μη καταγγελία μπορεί να δημιουργήσει πεδίο επανάληψης του εγκλήματος.

Ο παιδόφιλος απειλούσε ότι θα “ρεζιλέψει” το παιδί

Ο δράστης εμφανιζόταν αρχικά φιλικός, όμως όταν δεν έπαιρνε αυτό που ζητούσε, στρεφόταν σε απειλές. Σύμφωνα με τις περιγραφές, επιχείρησε να εκβιάσει την ανήλικη λέγοντάς της ότι θα αποκαλύψει δήθεν συνομιλίες «στους γονείς και σε όλους τους φίλους της».

Η τακτική αυτή αποτελεί συχνό μοτίβο ψηφιακών θηρευτών ανηλίκων, οι οποίοι χρησιμοποιούν εκφοβισμό για να επιτύχουν τους σκοπούς τους.

«Θα στείλω τα μηνύματα στους γονείς σου και τους φίλους σου»

Τα όσα έστελνε ο άνδρας προκαλούν σοκ:

Παιδόφιλος: «Πήγαινε στην τουαλέτα, σαν να κάνεις μπάνιο ή να κάνεις κακά στην τουαλέτα και άνοιξε την κάμερα τίποτα άλλο! Θα μου κάνεις την χάρη, σε παρακαλώ πολύ, σε ικετεύω! ΟΚ μωρό. Θέλω να χ… Ξέρεις τι εννοώ εεε; Μιλάω!

10χρονη: «Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εξήγησε μου».

Παιδόφιλος: «Ωραία θα μου στείλεις μετά τον κ@@@ σου σε βιντεοκλήση να βλέπω τον κ@@@ σου και το μ@@@ σου μετά που θα μου στείλεις

φωτογραφία; Ναι ή όχι;»

10χρονη: «Σου είπα είμαι 10 χρονών και δεν ξέρω τι εννοείς χ…»

Παιδόφιλος: Στείλε εσύ κάτι, μου χρωστάς κάτι, κάνε το. Μωρή π@@@@@@ τι λες; Τι λες; Τι λες; Τι λες; Στείλε μου αυτό που σου είπα θέλω να χ@@@ καταλαβαίνεις; Ωραία, οπότε στέλνω στους γονείς σου και στο προφίλ σου και σε όλους…..Αύριο θα είναι η χειρότερη μέρα της ζωής σου, θα σε κάνω ρεζίλι σε όλους, στη μάνα σου, στους φίλους σου…

Οργή ειδικών — Τι λένε για τη διαδικασία καταγγελίας

Ειδικοί σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας επισημαίνουν ότι:

Κάθε περίπτωση διαδικτυακής παρενόχλησης ανηλίκου πρέπει να καταγράφεται άμεσα.

Οι Αρχές οφείλουν να δέχονται τις καταγγελίες και να ακολουθούν επίσημη διαδικασία.

Τα ψηφιακά ίχνη είναι κρίσιμα για την ταυτοποίηση των δραστών.

Η υπόθεση αναμένεται να λάβει συνέχεια, καθώς η οικογένεια εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής σε εισαγγελέα ανηλίκων.

Αυξημένος κίνδυνος στα social media

Η υπόθεση υπενθυμίζει πόσο εύκολα εκτίθενται παιδιά σε κίνδυνο μέσα σε πλατφόρμες όπως το TikTok, αλλά και τη σημασία:

ενεργής γονικής επίβλεψης,

ανοιχτής επικοινωνίας με τα παιδιά,

άμεσης αντίδρασης σε ύποπτες συμπεριφορές.

Διαβάστε ακόμα: Βόλος: Υπάλληλος του ΕΦΚΑ κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους του και πέθανε από ανακοπή