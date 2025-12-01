Μεσσήνη: 65χρονος περιέλουσε με βενζίνη δύο περιπολικά έξω από το Αστυνομικό Τμήμα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (30/11) στη Μεσσήνη, όταν 65χρονος, γνωστός στις Αρχές για παλαιότερες υποθέσεις εμπρησμών, προκάλεσε φθορές σε δύο υπηρεσιακά οχήματα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας εμφανίστηκε αρχικά στο Τμήμα εκφράζοντας παράπονα για τις δυσκολίες της ζωής του, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Λίγο αργότερα, επέστρεψε κρατώντας μπιτόνι με βενζίνη, με το οποίο περιέλουσε δύο περιπολικά προκαλώντας εστία φωτιάς και σημαντικές φθορές. Η άμεση επέμβαση του αξιωματικού υπηρεσίας, που χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα, απέτρεψε μεγαλύτερη καταστροφή.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 65χρονο μέσα σε λίγα λεπτά. Ο άνδρας οδηγήθηκε στην Ασφάλεια και αναμένεται να παρουσιαστεί στον εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

