Συντετριμμένος εμφανίζεται ο πατέρας του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, όπου ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του και η 21χρονη σύντροφός του νοσηλεύεται με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο πατέρας του οδηγού ζήτησε να σταματήσει η δημόσια πίεση προς την οικογένειά του.

«Δεν αρκούν τα συλλυπητήρια… Σας παρακαλώ, μην συνεχίζετε», είπε με τρεμάμενη φωνή, αδυνατώντας να διαχειριστεί τη σφοδρότητα των αντιδράσεων.

«Έχει πολύ δρόμο μπροστά της» – Η κατάσταση της 21χρονης

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι η 21χρονη δεν νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, όπως αρχικά γράφτηκε, αλλά στη νευροχειρουργική κλινική του ΚΑΤ.

«Το κορίτσι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο, αλλά λόγω της κάκωσης στο κρανίο έχει πολύ δρόμο μπροστά της για να μπορέσει να είναι λειτουργική. Θέλει χρόνο και μεγάλη αποκατάσταση», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τροχαία αυξάνονται αντί να μειώνονται, επισημαίνοντας ότι «κάθε μέρα στα νοσοκομεία θρηνούν οικογένειες».

Τι είδε η αυτόπτης μάρτυρας

Μία γυναίκα που έτρεξε στο σημείο λίγα δευτερόλεπτα μετά το δυστύχημα περιέγραψε:

«Άκουσα τον θόρυβο και κατέβηκα. Έβαλα το χέρι μου στην καρωτίδα του αγοριού και κατάλαβα πως ήταν ήδη νεκρός. Η κοπέλα του ήταν τραυματισμένη στον κρόταφο και στα πόδια».

Για τον οδηγό του μοιραίου οχήματος είπε:

«Δεν είχε καταλάβει τι έγινε. Ο ΕΚΑΒίτης του είπε “σκότωσες άνθρωπο” κι εκείνος απάντησε “με πονάει το αυτί μου”. Κοιτούσε το αυτοκίνητό του για να δει τη ζημιά».

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα έγινε το βράδυ του Σαββάτου στη λεωφόρο Αρτέμιδος. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το όχημα του 29χρονου να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε περιοχή όπου το όριο είναι 30 χλμ./ώρα.

Το αυτοκίνητο:

προσέκρουσε αρχικά σε σταθμευμένο όχημα,

στη συνέχεια «καβάλησε» δεύτερο αυτοκίνητο,

χτύπησε τα τέσσερα άτομα που φόρτωναν πράγματα στο πορτμπαγκάζ.

Ο 24χρονος σκοτώθηκε ακαριαία, η 21χρονη τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ η μητέρα και η αδελφή του υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς. Το όχημα σταμάτησε σε μεταλλική περίφραξη πολυκατοικίας.

Το αλκοτέστ του 29χρονου ήταν αρνητικό, ενώ οι Αρχές περιμένουν τα τοξικολογικά. Σε εξέλιξη είναι και η έρευνα για πιθανή ύπαρξη ναρκωτικών ουσιών στο αυτοκίνητο.

Οδύνη από την οικογένεια του θύματος

Ο πατέρας του 24χρονου Σωτήρη, εγγονού του ιδιοκτήτη της αλυσίδας σοκολατοπωλείων «Leonidas», μίλησε χθες για τον γιο του:

«Έμαθα το κακό την επόμενη μέρα… Δεν το χωράει το μυαλό μου. Ήρθε για δύο μέρες για την αποφοίτηση της κοπέλας του. Κάποιος έπεσε πάνω στα παιδιά μου. Έφυγε ένας άγγελος».

