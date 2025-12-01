Σε νέα φάση κλιμάκωσης μπαίνει το αγροτικό μέτωπο, με αποκλεισμούς κεντρικών οδικών αξόνων σε όλη τη χώρα. Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας, αγρότες του Δήμου Δέλτα προχώρησαν σε αιφνιδιαστικό μπλόκο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης–Αθήνας, στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων. Αρχικά έκλεισαν το ένα ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια και το δεύτερο, προκαλώντας πλήρη διακοπή στην κυκλοφορία.

Όπως αναφέρουν μέλη της συντονιστικής επιτροπής, η κινητοποίηση έχει συμβολικό χαρακτήρα, αλλά οι ίδιοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο, τονίζοντας ότι «το ποτήρι έχει ξεχειλίσει».

Νωρίτερα, οι αγρότες είχαν ενημερώσει την αστυνομία πως θα κινηθούν προς τα διόδια και θα παραταχθούν χωρίς να εμποδίσουν την κυκλοφορία. Ωστόσο, δεύτερη ομάδα κινήθηκε απροειδοποίητα στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο, οδηγώντας στον πλήρη αποκλεισμό.

Κλειστή η Εθνική και στη Νίκαια – Συνεχίζεται η κινητοποίηση των Θεσσαλών

Στη Νίκαια Λάρισας, η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή για δεύτερη ημέρα. Τα τρακτέρ Θεσσαλών αγροτών έχουν παραταχθεί πάνω στο οδόστρωμα, με συνεχείς αφίξεις μηχανημάτων που ενισχύουν το μπλόκο.

Κινητοποιήσεις σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία

Το κύμα των αγροτικών δράσεων επεκτείνεται σε όλη τη χώρα:

Ήπειρος: Συγκέντρωση σήμερα στις 18:00 στον κόμβο Καλπακίου από αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους Ιωαννίνων.

Πρέβεζα: Νέα κινητοποίηση την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στον Λούρο.

Τρίκαλα: Μπλόκο στον κόμβο Μεγαλοχωρίου την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Μαγνησία: Προγραμματισμένος αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Αποκλεισμένος και ο Ε65

Στην Καρδίτσα, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραμένει αποκλεισμένος από τα τρακτέρ που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος του από την Κυριακή. Ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε:

όλες τις εισόδους–εξόδους του Α/Κ Καρδίτσας

το τμήμα από το 72,3 χλμ. (Α/Κ Σοφάδων) έως το 97,3 χλμ. (Α/Κ Προαστίου)

και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Οι αγρότες των Τρικάλων έχουν επίσης προαναγγείλει νέο μπλόκο στον κόμβο Μεγαλοχωρίου μέσα στην εβδομάδα.

