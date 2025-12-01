Νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως για το φρικτό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Λούτσα, όπου ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του και δύο άτομα τραυματίστηκαν. Μία γυναίκα που βρέθηκε αμέσως στο σημείο μίλησε για τα όσα έζησε τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση, σκιαγραφώντας μια εικόνα χάους, πανικού και σοκ.

Σύμφωνα με την ίδια, το χτύπημα ακούστηκε δυνατά στο δρόμο:

«Άκουσα τον θόρυβο και κατέβηκα κάτω να δω τι συνέβη. Πλησίασα το αγόρι και έβαλα το χέρι μου στην καρωτίδα του. Δυστυχώς διαπίστωσα ότι ήταν ήδη νεκρός», είπε συγκινημένη.

«Τους είχαν σκεπάσει με κουβέρτες – Η φίλη του αγοριού ήταν αιμόφυρτη»

Η αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως όσοι βρίσκονταν κοντά προσπάθησαν να βοηθήσουν μέχρι να φτάσουν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

«Οι τραυματίες ήταν στο έδαφος, τους είχαν σκεπάσει με κουβέρτες. Είδα την κοπέλα του αγοριού να την κρατούν αγκαλιά για να μην καταρρεύσει. Είχε τραύμα στον κρόταφο και στα πόδια της», περιέγραψε.

«Ο οδηγός κοιτούσε τη ζημιά στο αυτοκίνητο – Δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί»

Συγκλονιστική είναι και η αναφορά της για τη στάση του οδηγού που προκάλεσε το τροχαίο.

Όπως είπε:

«Δεν είχε συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει. Δεν κατάλαβε ότι το παιδί ήταν νεκρό. Ένας ΕΚΑΒίτης του είπε "σκότωσες άνθρωπο", κι εκείνος απάντησε "με πονάει το αυτί μου"».

Παράλληλα, υποστήριξε πως ο οδηγός ασχολούνταν περισσότερο με το όχημά του παρά με τα θύματα:

«Κοιτούσε το αυτοκίνητό του να δει αν έχει πάθει ζημιά. Στην αρχή ούτε κατάλαβα ότι ήταν αυτός ο δράστης. Όλοι ήταν σε σοκ — εκτός από εκείνον».

