Επεισόδια, αποκλεισμένοι δρόμοι και ένα κλίμα που θυμίζει παλαιότερες σκληρές κινητοποιήσεις διαμορφώνουν το σκηνικό στον θεσσαλικό κάμπο. Οι αγρότες δηλώνουν έτοιμοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι το τέλος του χρόνου, ακόμη και τα Χριστούγεννα, ενώ η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για το ζήτημα των ενισχύσεων και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παίρνει νέες διαστάσεις.

Αποκλεισμένη η Εθνική Οδός – Παρακαμπτήριες για την κυκλοφορία

Η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο ύψος της Νίκαιας, ενώ αποκλεισμένος είναι και ο Ε65 μέχρι νεωτέρας. Για την κυκλοφορία οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των φορτηγών, έχουν οριστεί συγκεκριμένες παρακαμπτήριες, ώστε να αποφευχθούν μεγαλύτερα προβλήματα στις μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Αντίστοιχη εικόνα και στα Μάλγαρα, όπου τα τρακτέρ είναι παραταγμένα, με τους αγρότες να αναμένεται στις 10:00 να βγουν στην Εθνική Οδό. Ωστόσο, έως τώρα, δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση για το αν θα προχωρήσουν σε πλήρη αποκλεισμό.

Σοβαρά επεισόδια στη Νίκαια – Τραυματίες και συλλήψεις

Στη Νίκαια της Λάρισας σημειώθηκαν σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ. Η προσπάθεια των συγκεντρωμένων να καταλάβουν την Εθνική Οδό οδήγησε σε εκτεταμένη χρήση χημικών από την Αστυνομία, με αποτέλεσμα την ένταση που ακολούθησε.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν τρεις αγρότες και δύο αστυνομικοί, ενώ συνελήφθησαν τρεις αγρότες από τη Νίκαια και τον Πλατύκαμπο.

Οργή στον αγροτικό κόσμο παρά την προκαταβολή της ενίσχυσης

Παρότι η κυβέρνηση κατέβαλε στο τέλος Νοεμβρίου την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, η δυσαρέσκεια των παραγωγών δεν μειώθηκε. Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις καταγγελίες για εκτεταμένες παρατυπίες, έχει φέρει τη χώρα στη στενή επιτήρηση των Βρυξελλών, περιορίζοντας –όπως παραδέχονται κυβερνητικοί βουλευτές– τα περιθώρια άμεσης ανταπόκρισης στα αιτήματα των αγροτών.

Αρκετοί «γαλάζιοι» βουλευτές από αγροτικές περιοχές εκφράζουν έντονη ανησυχία για την τροπή που παίρνει το μέτωπο των κινητοποιήσεων, φοβούμενοι μαζικότερες αντιδράσεις και παρατεταμένη κρίση ενόψει εορτών.

Υπόσχεση για συμπληρωματική ενίσχυση – Αλλά… από το 2026

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης άφησαν χθες «παράθυρο» για συμπληρωματική ενίσχυση στη δεύτερη κατανομή, μετά τις βασικές πληρωμές και τα οικολογικά σχήματα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το ποσό θα είναι υψηλότερο από προηγούμενα χρόνια.

Ωστόσο, η πίστωση αναμένεται στα μέσα του 2026, γεγονός που δεν καθησυχάζει τους παραγωγούς, οι οποίοι δηλώνουν ότι «δεν μπορούν να περιμένουν άλλους έξι μήνες».

Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διαδικασία ενστάσεων για όσους θεωρούν ότι αδικήθηκαν στην καταβολή των ενισχύσεων.

Το ενδεχόμενο «να κοπεί η χώρα στα δύο»

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, ένας παρατεταμένος αποκλεισμός των κεντρικών αρτηριών θα επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε:

μεταφορές προϊόντων,

τροφοδοσία της αγοράς,

τιμές βασικών αγαθών,

logistics και εξαγωγές.

Η προοπτική αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο στην κυβέρνηση όσο και στους επαγγελματικούς κλάδους που εξαρτώνται από το οδικό δίκτυο.

