Κολωνός: 27χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητο τον φίλο του – Απόπειρα ανθρωποκτονίας για «προσωπικές διαφορές»

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον Κολωνό, όταν ένας 27χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 26χρονο γνωστό του, έπειτα από έντονη προσωπική διαφορά. Το συμβάν εξελίχθηκε στη συμβολή των οδών Τήλου και Πλάτωνος περίπου στις 22:00.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης –αλβανικής καταγωγής– φέρεται να είδε το θύμα, επίσης υπήκοο Αλβανίας, και να τον χτύπησε εσκεμμένα με το όχημά του. Ο 26χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ για ιατρική φροντίδα.

Μετά το χτύπημα, ο 27χρονος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός μαζί με την 23χρονη Ελληνίδα σύντροφό του. Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ ξεκίνησαν άμεσα αναζητήσεις και κατάφεραν να τον εντοπίσουν στην Καλλιθέα περίπου μία ώρα αργότερα, όπου και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για τα λοιπά αδικήματα που σχετίζονται με το περιστατικό.

Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή κίνητρα και οι συνθήκες της επίθεσης, η οποία έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή.

