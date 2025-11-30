Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που έχασε τη ζωή του στο τραγικό τροχαίο στη Λούτσα, όταν 29χρονος οδηγός, κινούμενος με υπερβολική ταχύτητα, παρέσυρε τον ίδιο και μέλη της οικογένειάς του.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με σοβαρή κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση από εξειδικευμένη ομάδα νευροχειρουργών και, μετά το πέρας του χειρουργείου, εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Την ίδια στιγμή, η μητέρα και η αδελφή του αδικοχαμένου 24χρονου, που είχαν τραυματιστεί ελαφρά από την παράσυρση, έλαβαν εξιτήριο. Ο 29χρονος οδηγός, που φέρει επίσης ελαφρά τραύματα, αποχώρησε από το ΚΑΤ υπό τη συνοδεία αστυνομικών και κρατείται στην Τροχαία.

Ο οδηγός είχε και στο παρελθόν εμπλοκή σε σοβαρό ατύχημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές. Στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε είχε εκτραπεί της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο συνοδηγός του. Φέρεται επίσης να έχει συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από την οδηγική του συμπεριφορά.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος. Όπως δείχνει υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο οδηγός είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια σε δεύτερο όχημα, γύρω από το οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η σύντροφός του, η μητέρα και η αδελφή του.

Τα τέσσερα άτομα τη στιγμή εκείνη μετέφεραν αντικείμενα στο πορτ μπαγκάζ. Το αυτοκίνητο τούς παρέσυρε με μεγάλη ταχύτητα, τραυματίζοντας θανάσιμα τον 24χρονο και προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς στην 21χρονη.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ η Τροχαία συνεχίζει τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

