Τζόκερ κλήρωση, Κυριακή 30 Νοεμβρίου: Οι τυχεροί αριθμοί

Νέο τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση 2995 του Τζόκερ το βράδυ της Κυριακής (30/11), με το ποσό της πρώτης κατηγορίας να ανεβαίνει πλέον πάνω από τα 2.600.000 ευρώ, ενόψει της επόμενης κλήρωσης.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι εξής:

45, 30, 27, 8, 36
Τζόκερ: 18

Παρά το τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία, ένας τυχερός παίκτης κατάφερε να πιάσει πέντε σωστές προβλέψεις χωρίς τον αριθμό Τζόκερ, κερδίζοντας 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία.

Υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, στις 22:00, με τα ποσά να αυξάνονται σημαντικά σε περιπτώσεις συνεχόμενων τζακ ποτ.

