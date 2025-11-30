Μετωπική σύγκρουση στη Γαστούνη: Εγκλωβισμός οδηγού και δύο γυναίκες στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον δρόμο Γαστούνης – Βαρθολομιού, στην Ηλεία, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα η οδηγός του ενός οχήματος να εγκλωβιστεί μέσα στο κατεστραμμένο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews, η γυναίκα παρέμεινε για λίγα λεπτά παγιδευμένη μέχρι την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας, που έσπευσε στο σημείο με ειδικό εξοπλισμό και κατάφερε να την απεγκλωβίσει με ασφάλεια.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ελαφρά τραύματα. Για προληπτικούς λόγους, στο νοσοκομείο διακομίστηκε και η δεύτερη οδηγός που ενεπλάκη στο ατύχημα.

Στο σημείο επικράτησε έντονη κινητοποίηση, ενώ η ΕΛΑΣ έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια της μετωπικής σύγκρουσης.

