Λούτσα: Ο 24χρονος αδικοχαμένος είχε έρθει για την ορκωμοσία της συντρόφου του

Ανείπωτη είναι η τραγωδία στη Λούτσα, όπου ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11), στη Λεωφόρο/οδό Αρτέμιδος, μετά την ξέφρενη πορεία αυτοκινήτου που οδηγούσε 29χρονος. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 00:30, σε κατοικημένη περιοχή, στον δρόμο από Βραυρώνα προς Ραφήνα.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 29χρονος οδηγός του μπλε αυτοκινήτου κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στη Λεωφόρο Αρτέμιδος, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Λίγο πριν τη μοιραία σύγκρουση, το αυτοκίνητο φέρεται να παρέσυρε ένα σταθμευμένο όχημα, χωρίς ο οδηγός να σταματήσει. Στη συνέχεια, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, το όχημα βγήκε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε τέσσερις πεζούς που στέκονταν στο πεζοδρόμιο, δίπλα στο παρκαρισμένο αυτοκίνητό τους.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, ο 24χρονος που βρισκόταν στην άκρη του πεζοδρομίου εκσφενδονίστηκε και βρήκε ακαριαίο θάνατο, μπροστά στα μάτια της μητέρας, της αδερφής και της 21χρονης συντρόφου του.

Λίγο αργότερα, το αυτοκίνητο κατέληξε σφηνωμένο σε μάντρα αυλής, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Το προφίλ του θύματος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 24χρονος είχε μόλις φτάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο, όπου διέμενε, προκειμένου να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του. Παράλληλα, αναφέρεται ότι προέρχεται από γνωστή επιχειρηματική οικογένεια.

Συγκλονιστικά λόγια της μητέρας του 29χρονου οδηγού

Η μητέρα του 29χρονου οδηγού, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», εμφανίστηκε συντετριμμένη:

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι».

Σύμφωνα με βίντεο–ντοκουμέντο από το τροχαίο, η ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου καταγράφηκε καρέ καρέ, τη στιγμή που πέφτει πάνω στο παρκαρισμένο όχημα της οικογένειας, αφαιρώντας τη ζωή του 24χρονου.

Οι τραυματίες – Η μάχη της 21χρονης

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν σοβαρά η μητέρα, η αδερφή και η 21 ετών σύντροφος του θύματος.

Η μητέρα και η αδερφή του 24χρονου έλαβαν εξιτήριο, ωστόσο η 21χρονη σύντροφός του εξακολουθεί να νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται σε μονάδα Αναζωογόνησης με μηχανήματα ΜΕΘ, έχοντας:

κάκωση στο κρανίο,

κροταφική βλάβη, της οποίας η εξέλιξη παραμένει άγνωστη,

ανοιχτό κάταγμα κνήμης, για το οποίο υποβλήθηκε σε χειρουργείο.

«Είναι σοβαρά, ελπίζουμε να τα καταφέρει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ελαφρά τραυματισμένος είναι και ο 29χρονος οδηγός, σε βάρος του οποίου αναμένεται να σχηματισθεί δικογραφία.

Παρελθόν με τροχαίο και ναρκωτικά

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο 29χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

Συγκεκριμένα, το 2020 είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα, με σοβαρά τραυματισμένα άτομα, ενώ φέρεται να έχει εμπλακεί και σε υπόθεση με ναρκωτικά.

