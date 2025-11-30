Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στα μπλόκα των αγροτών, με συγκρούσεις σώμα με σώμα, εκτεταμένη χρήση χημικών και τραυματισμούς, τόσο στη Λάρισα όσο και στην Καρδίτσα. Οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες κατήγγειλαν υπέρμετρη βία από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ τρεις συλλήψεις έγιναν στη Νίκαια και τον Πλατύκαμπο.

Λάρισα: Άγριες συγκρούσεις στον Πλατύκαμπο και στη Νίκαια

Στον Πλατύκαμπο Λάρισας καταγράφηκαν σκηνές έντασης από νωρίς, με ισχυρή χρήση χημικών και μάχες σώμα με σώμα.

Αγρότες επιχείρησαν με τα χέρια να μετακινήσουν περιπολικό που είχε κλείσει τον δρόμο, ενώ σε άλλο σημείο ένας αστυνομικός στάθηκε μπροστά σε τρακτέρ, προσπαθώντας να τα σταματήσει με το σώμα του.

Οι αγρότες κατήγγειλαν «υπέρμετρη βία», επιμένοντας να κινηθούν προς το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας, όπου τελικά έφτασαν μετακινώντας οχήματα της Αστυνομίας.

Στη Νίκαια, η κατάσταση κλιμακώθηκε.

Με εκτεταμένη χρήση χημικών οι αστυνομικοί επιχείρησαν να αποτρέψουν την κατάληψη της Εθνικής Οδού. Η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική, αλλά οι αγρότες δεν υποχώρησαν και προσπάθησαν να απομακρύνουν κλούβες και αστυνομικούς.

Κόβοντας την περίφραξη, ανέβηκαν από τα πρανή και βγήκαν πίσω από τις δυνάμεις των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα νέα σύγκρουση.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαρισαίων Αγροτών ήρθε στα χέρια με τον επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων και λίγο αργότερα κατέρρευσε στο οδόστρωμα, ενώ γύρω του γινόταν χρήση χημικών. Συνάδελφοί του έσπευσαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Μετά από μάχη σώμα με σώμα, οι αγρότες κατέλαβαν τελικά την Εθνική Οδό στη Νίκαια, «κόβοντας» τη χώρα στα δύο με εκατοντάδες τρακτέρ που απέκλεισαν την ΠΑΘΕ.

Καρδίτσα: Τρεις αγρότες τραυματίες – Παραγωγός δείχνει βομβίδα κρότου-λάμψης

Στην Καρδίτσα, ένας παραγωγός ξάπλωσε στο οδόστρωμα, κρατώντας στα χέρια του αστυνομική βομβίδα κρότου-λάμψης, την οποία έδειξε στον επικεφαλής των δυνάμεων.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν συνολικά τρεις αγρότες και δύο αστυνομικοί, ενώ έγιναν τρεις συλλήψεις.

Οι κινητοποιήσεις ήταν μαζικές, με εκατοντάδες τρακτέρ και αγροτικά οχήματα να παρατάσσονται και στον Ε65.

Απόπειρα σύλληψης συνδικαλιστή και καταγγελίες για «ακραία καταστολή»

Στη Νίκαια, ένταση προκλήθηκε όταν η Αστυνομία επιχείρησε να συλλάβει τον αγροτοσυνδικαλιστή Χρήστο Σιδερόπουλο, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των αγροτών και νέα ρήψη χημικών.

Τόσο οι αγρότες όσο και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης μίλησαν για πρωτοφανή σκληρότητα, με τον δήμαρχο Τυρνάβου Στέλιο Τσικριτσή να δηλώνει:

«Είχαμε ακραία καταστολή. Προπηλακίστηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Είχαμε τραυματισμούς και εγκαυματίες. Δεν μας κρατάει τίποτα».

Πολιτικές αντιδράσεις

Οι εικόνες βίας που ήρθαν στη δημοσιότητα προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση:

ΠΑΣΟΚ – Κώστας Τσουκαλάς:

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους επιφύλαξε αστυνομική βία και χημικά αντί για ενισχύσεις».

ΣΥΡΙΖΑ:

«Πρώτα κλέβετε τους αγρότες, μετά τους κοροϊδεύετε και στο τέλος τους δέρνετε».

Πλεύση Ελευθερίας – Ζωή Κωνσταντοπούλου:

«Στη Σεμερτζίδου και στον “Φραπέ” αμύθητα λεφτά, στους αγρότες στη Νίκαια ξύλο και χημικά!».



Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από το μεσημέρι έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών λόγω των μπλόκων, με την κατάσταση να παραμένει ρευστή μέχρι νεωτέρας.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στη Λούτσα: Τρεις πεζοί παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο – Ένας νεκρός