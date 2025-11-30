# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Φωτιά σε κατοικία στη Γορτυνία – Βρέθηκε νεκρός ηλικιωμένος μέσα στο σπίτι

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν έγινε γνωστό ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε κατοικία στον δήμο Γορτυνίας, στην Αρκαδία. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έφτασαν στο σημείο για την κατάσβεση και τον έλεγχο της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες προχώρησαν σε έρευνα στο εσωτερικό του σπιτιού, όπου εντόπισαν τη σορό ενός ηλικιωμένου ατόμου, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί. Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άτυχος ηλικιωμένος.

Στο σημείο επιχειρούσαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά, αποτρέποντας την εξάπλωσή της σε παρακείμενα κτίσματα.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να δοθούν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την επίσημη ταυτοποίηση του θύματος.

