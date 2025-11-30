Κολωνός: 27χρονος παρέσυρε επίτηδες 22χρονο με το αυτοκίνητο

Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε έναν 27χρονο αλβανικής καταγωγής το βράδυ του Σαββάτου, καθώς κατηγορείται ότι παρέσυρε εσκεμμένα με το αυτοκίνητό του έναν 22χρονο στον Κολωνό έπειτα από προσωπική τους διαφορά.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22:00, στη συμβολή των οδών Πύλου και Πλάτωνος, όταν ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε με το όχημα στον νεαρό άνδρα, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο πόδι. Ο 22χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύεται.

Λίγο μετά το συμβάν, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 27χρονο στην Καλλιθέα και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

