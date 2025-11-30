Μια ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Λούτσα λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, όπου ένας 24χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο όταν παρασύρθηκε από το μπλε Ι.Χ. ενός 29χρονου οδηγού. Το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που ο νεαρός, μαζί με τη μητέρα, την αδελφή και τη σύντροφό του, έβγαζαν πράγματα από το αυτοκίνητό τους.

Ο 29χρονος είχε ξαναπροκαλέσει σοβαρό τροχαίο

Ο οδηγός του μοιραίου Ι.Χ. δεν ήταν «άγνωστος» στις αρχές.

Το 2020 είχε εμπλακεί ξανά σε σοβαρό τροχαίο με τραυματίες, ενώ κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει την αστυνομία για υπόθεση ναρκωτικών.

Οι πρώτες μετρήσεις αλκοτέστ με φυσερό βγήκαν αρνητικές, ωστόσο έχουν ληφθεί δείγματα αίματος για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες. Ο 29χρονος, που τραυματίστηκε ελαφρά, έλαβε εξιτήριο και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Η στιγμή της πρόσκρουσης – Βίντεο-ντοκουμέντα σοκ

Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν καρέ-καρέ τη μοιραία διαδρομή.

Το μπλε αυτοκίνητο κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, σε δρόμο όπου το όριο είναι 30 χλμ/ώρα. Βγαίνει από την πορεία του, περνά στο αντίθετο ρεύμα και χτυπά αρχικά ένα σταθμευμένο όχημα. Κατόπιν προσκρούει με τεράστια δύναμη στο Ι.Χ. της οικογένειας, παρασύροντας τα τέσσερα άτομα γύρω του.

Ο 24χρονος εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο και σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ οι γυναίκες τραυματίστηκαν.

Το όχημα του δράστη κατέληξε τελικά σφηνωμένο στη σιδερένια πόρτα γειτονικής αυλής.

Η τραγωδία μπροστά στη μητέρα και τη γιαγιά του θύματος

Ο νεαρός είχε επιστρέψει από το Βέλγιο για να παραστεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του τη Δευτέρα.

Η σύγκρουση συνέβη ακριβώς μπροστά στη μητέρα του, ενώ η γιαγιά του –που έχασε στο παρελθόν δύο παιδιά– βγήκε έξω από το σπίτι της και αντίκρισε νεκρό τον εγγονό της.

Οι τραυματίες

Η 21χρονη σύντροφος του θύματος παραμένει στο ΚΑΤ με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης. Ελαφρά τραυματίστηκαν η 57χρονη μητέρα και η 22χρονη αδελφή του. Ο 29χρονος οδηγός νοσηλεύτηκε ελαφρά τραυματισμένος και φρουρούμενος.



Μαρτυρία θείου του 24χρονου

Ο θείος και νονός του θύματος περιγράφει τη στιγμή της πρόσκρουσης:

«Τα παιδιά μόλις είχαν παρκάρει και έβγαζαν πράγματα από το πορτμπαγκάζ. Ο ανιψιός μου ήταν πίσω, δίπλα του η σύντροφός του. Το αυτοκίνητο ήρθε με απίστευτη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους.»

Όταν έφτασε το ασθενοφόρο, ο 24χρονος ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις του.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Από το υλικό και τις μαρτυρίες προκύπτει ότι ο 29χρονος:

Κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα στη Λ. Αρτέμιδος.

Έχασε τον έλεγχο προς τα δεξιά.

Προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και κολώνα.

«Καρφώθηκε» στο Ι.Χ. της οικογένειας.

Παρέσυρε τους τέσσερις ανθρώπους.

Ακινητοποιήθηκε σε αυλή σπιτιού.

Η αστυνομία διερευνά αν πριν τη φονική παράσυρση ο 29χρονος είχε εμπλακεί και σε άλλο μικρότερο ατύχημα, καθώς υπάρχει βίντεο που τον δείχνει να χτυπά και δεύτερο σταθμευμένο όχημα λίγα δευτερόλεπτα πριν.

Η οικογένεια ζητά δικαίωση

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη, ενώ οι συγγενείς του θύματος περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών για να ξεκαθαρίσει εάν ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

