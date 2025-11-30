Επεισοδιακά ξεκίνησαν σήμερα οι πρώτες κινητοποιήσεις των αγροτών στη Θεσσαλία, με την κατάσταση να κλιμακώνεται σε Πλατύκαμπο και Νίκαια λίγες ώρες πριν από την επίσημη συγκρότηση του αγροτικού μπλόκου. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας είχε ήδη αποφασίσει τη δημιουργία μπλόκου στη Νίκαια, με αγρότες να κινούνται από το πρωί προς το σημείο με τρακτέρ.

Η ένταση άναψε όταν αγροτες προσπάθησαν να μπουν στην Εθνική Οδό, όπου ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν τοποθετήσει κλούβα κάθετα στο οδόστρωμα, αποκλείοντας πλήρως τη διέλευση. Ακολούθησαν λεκτικοί διαπληκτισμοί και έντονη πίεση προς την αστυνομία να ανοίξει τον δρόμο, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να προχωρούν σε χρήση χημικών για να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους. Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, υπήρξε και μία προσαγωγή αγρότη.

Αντίστοιχο σκηνικό σημειώθηκε και στον κόμβο της Νίκαιας, όπου ομάδα αγροτών επιχείρησε ακόμη και να ανατρέψει με τα χέρια όχημα μεταφοράς προσωπικού της αστυνομίας. Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, οι διαπραγματεύσεις με τον επικεφαλής της αστυνομίας έγιναν υπό κλίμα έντασης και κατέληξαν επίσης σε επεισόδια και νέα χρήση χημικών.

Στην περιοχή καταφθάνουν επιπλέον αγρότες από τα Φάρσαλα, με στόχο να παρατάξουν περίπου 300 τρακτέρ απέναντι στην κλούβα των ΜΑΤ, ενισχύοντας το μπλόκο που διαμορφώνεται στη Νίκαια.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις λειτουργούν ως προοίμιο για τη μεγάλη συγκέντρωση που αναμένεται στη Νίκαια, όπου συνεχίζουν να συρρέουν εκατοντάδες τρακτέρ. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, θέτοντας στο επίκεντρο τα ζητήματα του κόστους παραγωγής, των αποζημιώσεων και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ίδια ώρα, από το μεσημέρι έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Π.Ε.Ο. Λάρισας–Αθηνών. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας αποφάσισε τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από τον κόμβο Βιοκαρπέτ έως τον κόμβο Νίκαιας, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων εισόδου και εξόδου, από τις 12:00 και μέχρι νεωτέρας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, τις οποίες υποδεικνύει η Τροχαία, που βρίσκεται στο σημείο για τη διευκόλυνση των οδηγών και την αποφυγή συμφόρησης.

