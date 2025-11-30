Ηράκλειο: Μωρό γεννήθηκε στη θέση του συνοδηγού – Η απίστευτη περιπέτεια ενός ζευγαριού καθ’ οδόν για το μαιευτήριο

Μια απρόσμενη αλλά συγκινητική ιστορία εκτυλίχθηκε στο Ηράκλειο, όταν μια γυναίκα έφερε στον κόσμο το μωρό της μέσα στο αυτοκίνητο, καθ’ οδόν προς το μαιευτήριο.

Η Ζαχαρένια Σμαραγδή και ο σύζυγός της, Πέτρος Δαφνομήλης, περίμεναν να υποδεχτούν τη μικρή τους στις αρχές Δεκεμβρίου. Ωστόσο, η νεογέννητη… βιάστηκε και αποφάσισε να φτάσει νωρίτερα.

Όπως περιγράφουν μιλώντας στο Creta24, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όταν η Ζαχαρένια ένιωσε τους πρώτους πόνους. Ήρεμη, λόγω της εμπειρίας της από την πρώτη της εγκυμοσύνη, ειδοποίησε γιατρό και μαία και άρχισε να ετοιμάζεται χωρίς να φαντάζεται τι θα ακολουθούσε.

Στις 6:40 το ζευγάρι ξεκίνησε από την Παντάνασσα για το μαιευτήριο. Μόλις 15 λεπτά αργότερα, φτάνοντας στο ύψος του Εσταυρωμένου, η Ζαχαρένια κατάλαβε ότι ο τοκετός είχε ήδη αρχίσει. «Πέτρο, έρχεται το μωρό», είπε στον σύζυγό της. Εκείνος σταμάτησε αμέσως το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου, προσπαθώντας να παραμείνει ψύχραιμος.

Η διαδικασία κράτησε ελάχιστα. «Δύο φορές έσπρωξα και το μωρό γεννήθηκε», περιγράφει η μητέρα. Στις 7:01 κρατούσε ήδη στην αγκαλιά της την κορούλα τους – χωρίς καν να προλάβει να μετακινηθεί στο πίσω κάθισμα.

Η μικρή γεννήθηκε στη θέση του συνοδηγού, σε μια στιγμή που το ζευγάρι θα θυμάται για πάντα. Ο γιατρός της και η μαία της, με τους οποίους μιλούσαν συνεχώς στο τηλέφωνο, τούς καθοδήγησαν να κρατήσουν το μωρό ζεστό μέχρι να φτάσουν στο μαιευτήριο. Ο Πέτρος πήρε πετσέτες από τη βαλίτσα, τύλιξε τη νεογέννητη και ξεκίνησε γρήγορα για το νοσοκομείο.

Με αλάρμ και κόρνες κατάφερε να φτάσει γρήγορα στο μαιευτήριο, αξιοποιώντας το γεγονός ότι Κυριακή πρωί οι δρόμοι ήταν σχεδόν άδειοι. Μητέρα και βρέφος εξετάστηκαν και οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είναι και οι δύο απολύτως καλά. Το κοριτσάκι, βάρους 2,875 κιλών, χαίρει άκρας υγείας και ο ευτυχισμένος πατέρας παραμένει διαρκώς δίπλα τους.

Διαβάστε ακόμα: Κολωνός: 27χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητο τον φίλο του – Απόπειρα ανθρωποκτονίας για «προσωπικές διαφορές»