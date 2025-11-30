Ηράκλειο: Μαθητής 17 ετών στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συλλήψεις σε εκπαιδευτικό και ιδιοκτήτη εστιατορίου

Επεισοδιακή αποδείχθηκε η εκδρομή Λυκείου από την Αθήνα στο Ηράκλειο, όταν ένας 17χρονος μαθητής κατέληξε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης, οδηγώντας στη σύλληψη μιας συνοδού καθηγήτριας, του ιδιοκτήτη εστιατορίου και ενός σερβιτόρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, σε γνωστό εστιατόριο της πόλης όπου γευμάτιζε η σχολική ομάδα. Όπως συνηθίζεται, ο εστιάτορας προσέφερε στους πελάτες του αλκοολούχο ποτό μετά το φαγητό. Ωστόσο, αυτή τη φορά στο τραπέζι βρίσκονταν ανήλικοι μαθητές, συνοδευόμενοι από τους δασκάλους τους.

Ένας 17χρονος φέρεται να κατανάλωσε μεγαλύτερη ποσότητα από όση άντεχε, με αποτέλεσμα να αισθανθεί αδιαθεσία και να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Λίγες ώρες αργότερα πήρε εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία του.

Μετά το περιστατικό, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της συνοδού καθηγήτριας, του ιδιοκτήτη του εστιατορίου και του σερβιτόρου που φέρεται να εξυπηρέτησε το τραπέζι, με τις κατηγορίες να αφορούν την παροχή αλκοόλ σε ανήλικο.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί η Αττική παραμένει σε λειψυδρία παρά τις έντονες βροχοπτώσεις