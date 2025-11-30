Εντατικοί έλεγχοι σε λεωφορεία και Μετρό: Ψηφιακά εισιτήρια και νέες εφαρμογές κλείνουν τα παράθυρα εισιτηριοδιαφυγής

Η εισιτηριοδιαφυγή στις αστικές συγκοινωνίες εξακολουθεί να αποτελεί ένα χρόνια σοβαρό πρόβλημα, στερώντας σημαντικούς πόρους από τα συστήματα μεταφορών. Το 2025, ωστόσο, καταγράφεται η πιο ουσιαστική στροφή της τελευταίας δεκαετίας προς ενισχυμένους ελέγχους και ψηφιακές πληρωμές, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αύξηση επικυρώσεων – Σημαντική άνοδος σε λεωφορεία και σταθερή τροχιά

Οι εκτιμήσεις για το 2025 δείχνουν εντυπωσιακή άνοδο:

- 91.673.079 επικυρώσεις σε λεωφορεία (από 74.243.980 το 2024 και 67.696.080 το 2023).

- 218.703.606 επικυρώσεις σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ (από 214.484.918 το 2024).

Οι έλεγχοι έχουν επίσης εκτοξευθεί:

Μέχρι τις 31 Αυγούστου 2025, η ΟΣΥ πραγματοποίησε 1.749.469 ελέγχους, ξεπερνώντας ήδη το σύνολο του 2024 (1.122.924). Σε σχέση με το 2019, ο αριθμός έχει τετραπλασιαστεί.

Η τεχνολογία ως «αντίδοτο» στη διαφυγή

Το Tap n’ Pay κερδίζει διαρκώς έδαφος:

- 2.000.923 χρήσεις μόνο τον Σεπτέμβριο,

- έσοδα 10μήνου που ξεπερνούν τα 2,8 εκατ. ευρώ,

αποδεικνύοντας ότι οι ανέπαφες πληρωμές μειώνουν τις ουρές και κλείνουν «παράθυρα» εισιτηριοδιαφυγής.

Τις επόμενες ημέρες εντάσσεται στο σύστημα και η νέα εφαρμογή ATH.ENA GO, που μετατρέπει το κινητό σε ψηφιακό εισιτήριο μέσω τεχνολογίας Account-Based Ticketing (ABT). Ο επιβάτης θα μπορεί να εκδίδει, φορτίζει και επικυρώνει εισιτήριο από το κινητό του, χωρίς κάρτα ή εκτύπωση.

Στελέχη του υπουργείου τονίζουν ότι η λύση «δεν εκσυγχρονίζει απλώς το εισιτήριο, αλλά περιορίζει ουσιαστικά τη δυνατότητα διαφυγής».

Ενίσχυση ελέγχων: Όχι τιμωρία, αλλά πρακτικό όφελος

Όπως εξηγεί η πολιτική ηγεσία –και ειδικότερα ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης– στόχος είναι κάθε ευρώ που επιστρέφει στο σύστημα να πηγαίνει:

- σε πιο συχνά δρομολόγια,

- σε πιο καθαρούς και ασφαλείς συρμούς,

- στη βελτίωση της συντήρησης,

- στη μείωση της «πίεσης» των ωρών αιχμής.

«Όσο η επικύρωση γίνεται απλή και οι έλεγχοι στοχευμένοι, τόσο το δίκτυο αποκτά πόρους για να γίνει πιο αξιόπιστο και ανθρώπινο» σημειώνουν τα στελέχη του υπουργείου. «Η βιωσιμότητα των ΜΜΜ είναι πρακτικό δικαίωμα: ο επιβάτης να φτάνει γρήγορα, άνετα και με συνέπεια».

