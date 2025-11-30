# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Λούτσα: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο - Η στιγμή που το ΙΧ πέφτει πάνω σε πεζούς – Νεκρός 24χρονος

Λούτσα: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο - Η στιγμή που το ΙΧ πέφτει πάνω σε πεζούς – Νεκρός 24χρονος

Σοκ προκαλεί το βίντεο που καταγράφει καρέ καρέ το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα τα ξημερώματα της Κυριακής, όπου ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του και τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το υλικό δείχνει το αυτοκίνητο, που οδηγούσε ένας 29χρονος, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να χάνει τον έλεγχο και να εκτρέπεται από την πορεία του. Η σύγκρουση με παρκαρισμένο ΙΧ είναι σφοδρή, με τον ήχο της πρόσκρουσης να είναι εκκωφαντικός.

Λίγο πριν το δυστύχημα, τέσσερα άτομα φαίνονται να κατεβάζουν αντικείμενα από το πορτμπαγκάζ ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου. Στις επόμενες στιγμές, το ΙΧ πέφτει πάνω τους, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο ενός 24χρονου και τον τραυματισμό των υπόλοιπων τριών, ανάμεσά τους και ο οδηγός του οχήματος.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ, ενώ οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων του 29χρονου για να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών. Ο ίδιος έχει ήδη συλληφθεί.

