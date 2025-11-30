Ταξί: Νέα 48ωρη απεργία - Πότε σταματούν τα δρομολόγια και τι ζητούν οι ιδιοκτήτες

Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι ανακοίνωσαν 48ωρη πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου. Όπως τονίζει η ΠΟΕΙΑΤΑ, ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα που παραμένουν άλυτα, παρά τις συνεχείς συζητήσεις με τα αρμόδια υπουργεία.

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία σημειώνει ότι «όλα τα περιθώρια διαλόγου έχουν εξαντληθεί», καθώς –όπως υποστηρίζει– δεν έχει δοθεί ουσιαστική λύση σε ζητήματα που αφορούν τόσο την καθημερινότητα όσο και τη βιωσιμότητα των επαγγελματιών οδηγών.

Οι αποφάσεις της ΠΟΕΙΑΤΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποφάσισε ομόφωνα:

- Την προκήρυξη 48ωρης προειδοποιητικής απεργίας στις 2 και 3 Δεκεμβρίου με κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

- Την έναρξη διαδικασιών για σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου, με στόχο πιθανή κλιμάκωση και κινητοποιήσεις διαρκείας.

Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί

Η ΠΟΕΙΑΤΑ ζητά, μεταξύ άλλων:

- Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης σε ηλεκτροκίνηση έως το 2035.

- Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που –όπως υποστηρίζει– προέρχεται από μεγάλες πλατφόρμες μεταφοράς.

- Μέτρα για να σταματήσει η «υποκλοπή έργου» από Ε.Ι.Χ. οχήματα.

- Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου κομίστρου σε όλη τη χώρα.

- Επανεξέταση του καθεστώτος εισόδου των έμφορτων ταξί στις λεωφορειολωρίδες.

- Διευθέτηση εκκρεμοτήτων του πρόσφατου νομοσχεδίου.

- Αναπροσαρμογή τιμολογίου και δικαιότερη φορολογική μεταχείριση.

Αναμονή για νέα συνάντηση με το υπουργείο

Οι εκπρόσωποι του κλάδου περιμένουν νέα συνάντηση με τη διοίκηση του υπουργείου Μεταφορών, στην οποία θα συμμετάσχουν όλα τα μέλη του προεδρείου και οι επικεφαλής των παρατάξεων. Η ΠΟΕΙΑΤΑ προειδοποιεί ότι, αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν ακόμη πιο δυναμικά.

