Τροχαία τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος μετά από σύγκρουση μοτοσικλέτας με ταξί

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 35χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Το δυστύχημα έγινε περίπου στις 02:15, στη διασταύρωση των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Πατριάρχου Γρηγορίου, στη Χαριλάου. Υπό συνθήκες που παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 35χρονος συγκρούστηκε με ταξί που οδηγούσε 39χρονος, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Τροχαία, ωστόσο ο άτυχος οδηγός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Διαβάστε ακόμα: Λούτσα: Ο 29χρονος είχε προκαλέσει ξανά τροχαίο στο παρελθόν