Άγιος Ανδρέας: Τι γνωρίζεται για τον πολυούχο της Πάτρας

Ο Ανδρέας καταγόταν από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, ήταν αδελφός του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Πέτρου και το επάγγελμά του ήταν ψαράς.

Ο Άγιος Ανδρέας ήταν ο πρώτος που κάλεσε ο Ιησούς για μαθητή του για αυτό ονομάζετε Πρωτόκλητος. Μάλιστα πριν από αυτό υπήρξε μαθητής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.

Την Πεντηκοστή αφού έλαβε την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος όπως και οι άλλοι μαθητές, άρχισε να διδάσκει τον Λόγο του Κυρίου, να βαπτίζει και να ιδρύει εκκλησίες. Έκανε περιοδείες και προσέφερε μεγάλο ιεραποστολικό έργο στην Μικρά Ασία, στην Κωνσταντινούπολή, στην Θράκη, στην Θεσσαλία και στην Πελοπόνησσο.

Κάποια στιγμή έφτασε στην Παλαιά Πάτρα της Αχαΐας όπου δίδασκε, βάπτιζε χριστιανούς και με τις προσευχές του θεράπευσε θαυματουργικά πολλούς ασθενείς ανάμεσά τους και την Μαξιμίλλα που ήταν η γυναίκα του άρχοντα της πόλης του Αιγεάτη. Η Μαξιμίλλα βαπτίστηκε χριστιανή και παρά τις πιέσεις του άντρα της δεν δεχόταν να ξαναγίνει ειδωλολάτρισα. Αυτό εξόργισε τον Αιγεάτη και φυλάκισε τον Άγιο Ανδρέα.

Παρόλο που έδωσε εντολή να σταυρωθεί ο Άγιος, φοβήθηκε την οργή του λαού που τον αγαπούσε πολύ και πήγε να τον κατεβάσει από τον σταυρό. Όμως ο Άγιος του είπε: «Καλύτερα είναι να σώσεις τον εαυτό σου από τα δεσμά της απιστίας, παρά εμένα από τον σταυρό.» Ο Αιγεάτης κατάλαβε πόσο άσχημα του είχε φερθεί και έδωσε τέλος στην ζωή του πέφτοντας από ένα γκρεμό.

Είναι πολιούχος της Πάτρας και στον ναό του Αγίου Ανδρέα φυλάσσεται μέχρι σήμερα ο σταυρός πάνω στον οποίο άφησε την τελευταία του πνοή ο Άγιος. Η εκκλησία τιμά την μνήμη του στις 30 Νοεμβρίου.

