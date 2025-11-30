Σοβαρό τροχονομικό περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου 56χρονος επιχειρηματίας συνελήφθη από την Τροχαία, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί τη Lamborghini του με ταχύτητα που άγγιζε τα 216 χλμ./ώρα. Το περιστατικό καταγράφηκε στο ύψος της Αργυρούπολης, σε σημείο όπου το όριο ταχύτητας είναι μόλις 70 χλμ./ώρα – δηλαδή τρεις φορές χαμηλότερο από την πραγματική ταχύτητα του οχήματος.

Το ραντάρ της Τροχαίας κατέγραψε την υπερβολική ταχύτητα και άμεσα οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Ο επιχειρηματίας συμμορφώθηκε και συνελήφθη επί τόπου για επικίνδυνη οδήγηση.

Στον 56χρονο επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για ένα έτος, όπως προβλέπει η νομοθεσία για τόσο σοβαρές παραβάσεις ταχύτητας.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων ελέγχων στους μεγάλους οδικούς άξονες της Αττικής, με την Τροχαία να τονίζει ότι ανάλογες παραβάσεις αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

