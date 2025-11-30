Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Λούτσα, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε τρία άτομα που κινούνταν πεζά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας και να τραυματιστούν δύο ακόμη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κεντρικό δρόμο της περιοχής, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα.

Ο οδηγός του οχήματος έχει προσαχθεί και εξετάζεται από τις αρχές, προκειμένου να διευκρινιστεί αν οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα ή αν υπήρξε κάποιο άλλο αίτιο που οδήγησε στο δυστύχημα. Παράλληλα, συγκεντρώνονται καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες για να σχηματιστεί πιο καθαρή εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη από το τραγικό συμβάν που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και άφησε δύο ακόμη τραυματίες.

