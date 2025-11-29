Τη φρίκη που –όπως καταγγέλλει– βίωνε επί πολλούς μήνες από τον σύντροφο και στη συνέχεια σύζυγό της περιέγραψε μια 40χρονη γυναίκα στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα του Mega. Η γυναίκα ανέφερε ότι όχι μόνο υπέστη άγριους ξυλοδαρμούς, αλλά έχασε και τρεις εγκυμοσύνες, ενώ ακόμη και σήμερα ζει υπό την απειλή του.

«Μου έσπασε πλευρά, μου χτύπησε τη μύτη – Τα χέρια μου ήταν γεμάτα χαρακιές»

Όπως περιγράφει, η πρώτη σοβαρή επίθεση συνέβη τον Απρίλιο του 2024. Ο σύντροφός της τής προκάλεσε κατάγματα στην 9η και 10η πλευρά, ενώ την τραυμάτισε και στο πρόσωπο, σε σημεία όπου είχε υποβληθεί σε μεταμοσχεύσεις παλαιότερα.

«Τα χέρια μου ήταν σαν να είχα παλέψει με άγριο ζώο», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πολλές από τις πληγές θεωρεί ότι προήλθαν από τον σουγιά που –όπως λέει– κουβαλούσε μαζί του και με τον οποίο την είχε απειλήσει: «Μου είχε πει “θα σε ξεκοιλιάσω αν μιλήσεις για τα ναρκωτικά”».

Τρεις αποβολές μετά από βία και ψυχολογική πίεση

Η 40χρονη περιέγραψε πως ο ξυλοδαρμός του Ιουνίου του 2024 οδήγησε στην πρώτη αποβολή. Μια κλωτσιά στην κοιλιά, ενώ βρισκόταν μόλις λίγες ημέρες μετά από χειρουργείο και στην αρχή της εγκυμοσύνης, την οδήγησε στα επείγοντα του Ιπποκρατείου.

Παρότι δεν μπορούσε να υποβληθεί σε ακτινολογικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση της εγκυμοσύνης ήταν κρίσιμη. Λίγες ημέρες αργότερα, την 2α Ιουλίου, έχασε το παιδί.

Στη συνέχεια, όπως καταγγέλλει, ακολούθησαν άλλες δύο απώλειες: μία από βίαιη συμπεριφορά και μία από τη συνεχή ψυχολογική πίεση.

«Του φώναζα “μη με σπρώχνεις, είμαι έγκυος”»

Η γυναίκα σημείωσε ότι μία από τις επιθέσεις έχει καταγραφεί και από τις κάμερες του σπιτιού. «Μου έλεγε να μη μιλήσω. Κι εγώ του φώναζα ότι είμαι έγκυος, αλλά δεν σταμάτησε», ανέφερε.

«Φοβάμαι ότι θα με σκοτώσει – μου έχει απειλήσει και την οικογένεια»

Σήμερα ο άνδρας παραμένει ελεύθερος, παρά τα περιοριστικά μέτρα. Η γυναίκα δηλώνει πως είναι πεπεισμένη ότι κινδυνεύει άμεσα:

«Είναι ικανός για όλα. Ξέρει ότι εγώ μπορώ να τον στείλω στη φυλακή και είμαι σίγουρη ότι θέλει να με σκοτώσει. Το γνωρίζει και η Εισαγγελία».

Η 40χρονη υποστηρίζει ότι ο άνδρας έχει απειλήσει και τους γονείς της, ενώ έχει κάνει «περίεργες ερωτήσεις» που την έκαναν να καταλάβει ότι η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί ακόμη πιο επικίνδυνα.

Αιχμές για την αστυνομική διαχείριση της υπόθεσης

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο δράστης έχει αποφύγει δύο φορές τη σύλληψη στο αυτόφωρο, υποστηρίζοντας ότι «είχε άτομα μέσα στην αστυνομία που τον ειδοποιούσαν».

Παράλληλα, εξέφρασε παράπονα για την πορεία της υπόθεσης:

«Δεν ξέρω γιατί η Εισαγγελία δεν προχωρά πιο γρήγορα. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου».

