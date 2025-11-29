Σάββατο γεμάτο προσφορές: Καταναλωτική έκρηξη στην Ερμού με σύμμαχο τον καλό καιρό

Αυξημένη κίνηση σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με την οδό Ερμού να γεμίζει από καταναλωτές που εκμεταλλεύτηκαν τον καλό καιρό για τις αγορές τους. Μετά την έντονη κακοκαιρία της Παρασκευής, η οποία κράτησε πολλούς μακριά από τα καταστήματα, η αγορά «πήρε μπροστά» το Σάββατο, μεταφέροντας ουσιαστικά τη Black Friday… μία μέρα αργότερα.

Από το πρωί σχηματίστηκαν ουρές έξω από μεγάλα καταστήματα, όπου οι προσφορές συνεχίζονται ενόψει και της Cyber Monday. Έμποροι και καταναλωτές δηλώνουν ικανοποιημένοι από την αυξημένη κίνηση, καθώς η σημερινή ημέρα εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δραστήριες αγοραστικά του μήνα.

Το σκηνικό στο κέντρο της πόλης ήταν άκρως εορταστικό: ο χριστουγεννιάτικος στολισμός, οι φωταγωγημένοι δρόμοι και η μουσική συνέβαλαν στη δημιουργία ζεστής ατμόσφαιρας, με πολλούς πολίτες και τουρίστες να σπεύδουν να φωτογραφηθούν μπροστά στο στολισμένο Σύνταγμα και στην είσοδο της Ερμού.

Με τις προσφορές να παρατείνονται και την Cyber Monday να ακολουθεί, το λιανεμπόριο μπαίνει σε έναν ιδιαίτερα δυναμικό εορταστικό κύκλο, με τους καταναλωτές να επιστρέφουν μαζικά στα φυσικά καταστήματα.

