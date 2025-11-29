Θεσσαλονίκη: 32χρονος συνελήφθη μετά από επίθεση και τραυματισμό αστυνομικού κατά τη διάρκεια ελέγχων

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη σήμερα ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για «σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων», μετά από επίθεση που εξαπέλυσε σε βάρος αστυνομικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της πόλης. Ο 32χρονος, χωρίς να προηγηθεί κάποια πρόκληση, χτύπησε αστυνομικό με τα χέρια του, τραυματίζοντάς τον. Μάλιστα, συνέχισε να του επιτίθεται ακόμη και όταν ο αστυνομικός είχε ήδη πέσει στο έδαφος.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν, ωστόσο ο άνδρας «αντιστάθηκε σθεναρά», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Για τον λόγο αυτό έγινε χρήση «της απολύτως απαραίτητης βίας» ώστε να σταματήσει η επίθεση και να περάσουν χειροπέδες στον δράστη.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

