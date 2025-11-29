Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνίασε την υπόθεση της έκρηξης χειροβομβίδας που σημειώθηκε στις 5 Αυγούστου 2025 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Σεπόλια, οδηγώντας στη σύλληψη ενός 36χρονου αλλοδαπού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής και ταυτοποιήθηκε ως το άτομο που προσέγγισε το κατάστημα μαζί με συνεργό και εκτόξευσε χειροβομβίδα στο εσωτερικό του χώρου. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης και ένας πελάτης.

Ο συνεργός μέσα στη φυλακή

Κατά την έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, προέκυψε ότι ο συνεργός του 36χρονου είναι ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης, ενώ και οι δύο έχουν απασχολήσει τις Aρχές στο παρελθόν για παρόμοιες και άλλες πράξεις.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του 36χρονου

Κατά τη σύλληψη του δράστη εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

- 0,4 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης

- πλαστική πίπα («bong») με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας

- κινητό τηλέφωνο



Οι κατηγορίες σε βάρος του

Σε βάρος των δύο κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για:

- απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και κατά συρροή

- έκρηξη

- κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών

- φθορά ξένης ιδιοκτησίας

- παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών

Ο 36χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

