Συνελήφθη επιχειρηματίας για υπερβολική ταχύτητα: 216 χλμ./ώρα στη Λ. Βουλιαγμένης

Σε δύο συλλήψεις για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησαν οι αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Τροχαίας Αττικής, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για υπερβολική ταχύτητα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν δύο οδηγοί να κινούνται με ταχύτητες πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

216 χλμ./ώρα στη Λ. Βουλιαγμένης

Στην πρώτη περίπτωση, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 56χρονο γνωστό επιχειρηματία, ιδιοκτήτη αλυσίδας φούρνων, ο οποίος εντοπίστηκε μέσω radar να κινείται με 216 χλμ./ώρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην Αργυρούπολη, στο ύψος του ΣΕΠΑ.

Η ταχύτητά του υπερέβαινε το όριο κατά 146 χλμ./ώρα, στοιχείο που οδήγησε άμεσα στον σχηματισμό δικογραφίας για επικίνδυνη οδήγηση.

Δεύτερη σύλληψη στην Περιφερειακή Υμηττού

Λίγο αργότερα, 38χρονος οδηγός εντοπίστηκε στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ρεύμα προς Ραφήνα, να κινείται με 179 χλμ./ώρα, επίσης πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Και στις δύο περιπτώσεις σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε ακόμα: Τζόκερ κλήρωση, Κυριακή 30 Νοεμβρίου: Οι τυχεροί αριθμοί