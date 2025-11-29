ΟΑΣΑ: Τι ισχύει πραγματικά για τον έλεγχο εισιτηρίων και το κλείσιμο των θυρών στα λεωφορεία

Στο δεύτερο μέρος του ρεπορτάζ για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, εξετάζονται οι κανόνες που ρυθμίζουν την καθημερινότητα στα λεωφορεία της Αθήνας: από τους ελέγχους εισιτηρίων και τη διαχείριση αντικοινωνικής συμπεριφοράς μέχρι τις αποσκευές, τα κατοικίδια, τις παρακάμψεις στάσεων και τις διαδικασίες σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης.

Μετά τις διευκρινίσεις της προηγούμενης εβδομάδας, όπου παρουσιάστηκαν τα βασικά δικαιώματα των επιβατών και οι υποχρεώσεις του προσωπικού, ο υπεύθυνος Τύπου του ΟΑΣΑ, Κωνσταντίνος Νάνος, δίνει αυτή τη φορά απαντήσεις σε ζητήματα που συναντά καθημερινά όποιος χρησιμοποιεί τα αστικά λεωφορεία.

Μπορεί ο οδηγός ή ο ελεγκτής να κλείσει τις πόρτες για έλεγχο;

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, ούτε ο οδηγός ούτε ο ελεγκτής έχουν δικαίωμα να κλείνουν αυθαίρετα τις πόρτες του λεωφορείου κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Η επιβίβαση και η αποβίβαση οφείλουν να γίνονται με ασφάλεια και πάντα βάσει του Κανονισμού Δικαιωμάτων Επιβατών.

Ο έλεγχος πρέπει να διεξάγεται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των επιβατών και χωρίς παραβίαση της νομιμότητας της μετακίνησης.

Τι γίνεται αν ο επιβάτης πει ότι το ακυρωτικό δεν λειτουργούσε;

Ο επιβάτης οφείλει να έχει έγκυρο τίτλο μεταφοράς και να τον επικυρώνει.

- Αν ισχυριστεί ότι το μηχάνημα δεν λειτουργεί, το προσωπικό ελέγχει επί τόπου την κατάσταση του ακυρωτικού.

- Αν επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει βλάβη και δεν υπάρχει άλλο διαθέσιμο μηχάνημα: δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

- Αν δεν τεκμηριώνεται βλάβη ή δεν υπάρχει έγκυρο εισιτήριο: εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.



Πώς αντιμετωπίζεται η αντικοινωνική ή επικίνδυνη συμπεριφορά;

Το προσωπικό των ΜΜΜ έχει δικαίωμα να παρέμβει όταν επιβάτης συμπεριφέρεται αντικοινωνικά, ενοχλητικά ή επικίνδυνα.

Μπορεί να ζητήσει την απομάκρυνσή του, πάντα με κριτήριο την ασφάλεια όλων.

Αν ο επιβάτης δεν συμμορφώνεται, καλούνται οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες αναλαμβάνουν την περαιτέρω διαδικασία.

Τι ισχύει για τις αποσκευές και τα μεγάλα αντικείμενα;

Η μεταφορά αποσκευών γίνεται με ευθύνη του επιβάτη και υπό προϋποθέσεις:

- Μέγιστες διαστάσεις: 100 × 60 × 25 εκατ.

- Μέγιστο βάρος: 25 κιλά

- Αντικείμενα έως 1,70 μ. μήκος

Τα αντικείμενα τοποθετούνται σε ελεύθερους χώρους, ποτέ σε διαδρόμους ή μπροστά από πόρτες.

Ο οδηγός μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση εφόσον οι συνθήκες στο όχημα δεν το επιτρέπουν.

Ποδήλατα και τρόλεϊ

- Στα λεωφορεία επιτρέπονται αναδιπλούμενα ποδήλατα έως 20’’, μόνο σε ειδική τσάντα.

- Στο Μετρό, Τραμ και Ηλεκτρικό επιτρέπονται συμβατικά ποδήλατα, έως δύο ανά συρμό, από την τελευταία θύρα.

Οι μεταφορικοί οργανισμοί δεν ευθύνονται για απώλεια προσωπικών αντικειμένων.

Τι ισχύει για τα κατοικίδια;

Μικρά ζώα συντροφιάς επιτρέπονται μόνο σε ασφαλές, κλειστό κλουβί διαστάσεων έως 70 × 40 × 50 εκατ.

Οι σκύλοι βοηθείας μεταφέρονται χωρίς κλουβί και χωρίς φίμωτρο, αλλά πάντα με λουρί και με τα απαραίτητα πιστοποιητικά εκπαίδευσης και υγείας.

Σε περίπτωση ζημίας, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την ευθύνη του κατόχου ζώου (άρθρο 924 ΑΚ).

Κανόνες χρήσης των θυρών

Πρώτα αποβιβάζονται οι επιβάτες και έπειτα επιβιβάζονται όσοι περιμένουν — απλός κανόνας, αλλά κρίσιμος για την ασφάλεια και τη ροή του δρομολογίου.

Πότε μπορεί ένα λεωφορείο να παρακάμψει στάση;

Η παράκαμψη επιτρέπεται μόνο στις ακόλουθες εξαιρετικές περιπτώσεις:

Α) Ατύχημα, εμπλοκή, έργα ή συνθήκες που καθιστούν την προσέγγιση επισφαλή ή αδύνατη.

Β) Όταν το λεωφορείο είναι εκτός υπηρεσίας ή πηγαίνει προς αμαξοστάσιο.

Γ) Αν το όχημα είναι πλήρες και δεν χωρά άλλους επιβάτες, μετά από ενημέρωση του σταθμάρχη.

Δ) Με εντολή σταθμάρχη όταν δεν επαρκεί ο χρόνος για την ολοκλήρωση του δρομολογίου.

Ποιος ευθύνεται σε περίπτωση ατυχήματος μέσα στο λεωφορείο;

Η ευθύνη εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τις συνθήκες.

Ο ΟΑΣΑ μεριμνά για τη συντήρηση των οχημάτων και την εκπαίδευση των οδηγών, ενώ οι επιβάτες οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας (χειρολαβές, σταθερή στάση κ.λπ.).

Η τελική εκτίμηση και τυχόν αποζημίωση βασίζονται στις διατάξεις του Αστικού Δικαίου.

Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός σε περίπτωση βλάβης;

Οι οδηγίες είναι συγκεκριμένες:

- Ακινητοποίηση στο ασφαλέστερο σημείο

- Άναμμα αλάρμ

- Τοποθέτηση προειδοποιητικού τριγώνου

- Ενημέρωση επιβατών

- Άμεση ειδοποίηση του κέντρου ελέγχου

- Εκκένωση του οχήματος αν υπάρχει κίνδυνος

