Αποκαλύφθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων

Μια σοβαρή υπόθεση λαθρεμπορίας κτηνιατρικών εμβολίων εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά τον έλεγχο οχήματος που έφτασε στη χώρα από την Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο Τελωνείο Κήπων, εντοπίστηκαν 8.000 εμβόλια των σκευασμάτων POXDOLL και POXVAC, κρυμμένα κάτω από τη ρεζέρβα και μέσα σε προσωπικές αποσκευές.

Σε συνεργασία με κτηνιατρικούς ελεγκτές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διαπιστώθηκε πως πρόκειται για λυοφιλοποιημένα ζωντανά εμβόλια ελαττωμένης λοιμογόνου δράσης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την προστασία από την ευλογιά αιγοπροβάτων και είναι τουρκικής προέλευσης.

Η εισαγωγή τους απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς θεωρούνται επικίνδυνα λόγω του αυξημένου κινδύνου διασποράς της νόσου.

Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των εμβολίων και του οχήματος, ενώ συνελήφθη ένας επιβάτης, ο οποίος οδηγείται στον Εισαγγελέα για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει εντατικούς ελέγχους για την αποτροπή εισαγωγής παράνομων και δυνητικά επικίνδυνων κτηνιατρικών προϊόντων στη χώρα.

