# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Αποκαλύφθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων

Αποκαλύφθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων

Μια σοβαρή υπόθεση λαθρεμπορίας κτηνιατρικών εμβολίων εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά τον έλεγχο οχήματος που έφτασε στη χώρα από την Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο Τελωνείο Κήπων, εντοπίστηκαν 8.000 εμβόλια των σκευασμάτων POXDOLL και POXVAC, κρυμμένα κάτω από τη ρεζέρβα και μέσα σε προσωπικές αποσκευές.

Σε συνεργασία με κτηνιατρικούς ελεγκτές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διαπιστώθηκε πως πρόκειται για λυοφιλοποιημένα ζωντανά εμβόλια ελαττωμένης λοιμογόνου δράσης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την προστασία από την ευλογιά αιγοπροβάτων και είναι τουρκικής προέλευσης.

Η εισαγωγή τους απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς θεωρούνται επικίνδυνα λόγω του αυξημένου κινδύνου διασποράς της νόσου.

Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των εμβολίων και του οχήματος, ενώ συνελήφθη ένας επιβάτης, ο οποίος οδηγείται στον Εισαγγελέα για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει εντατικούς ελέγχους για την αποτροπή εισαγωγής παράνομων και δυνητικά επικίνδυνων κτηνιατρικών προϊόντων στη χώρα.

Διαβάστε ακόμα:   Σοβαρό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό μετά την ανατροπή φορτηγού – Δύο τραυματίες και κλειστές λωρίδες

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται
Υγεία

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»
ShowBiz

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»
Πολιτική

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές
Ο Καιρός

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές