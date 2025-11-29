Η κακοκαιρία Adel σάρωσε μεγάλο μέρος της χώρας, αφήνοντας πίσω της σημαντικές καταστροφές. Η δυτική Ελλάδα και η Αττική επλήγησαν πρώτες, ενώ σήμερα η κακοκαιρία εξασθενεί προς το κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο.

Σφοδρό πέρασμα από την Αττική

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ξαφνική καταιγίδα με χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους «χτύπησε» Πειραιά, Κερατσίνι, Χαλάνδρι και Αγία Παρασκευή.

Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε στην Πειραιώς συνθλίβοντας τέσσερα αυτοκίνητα.

Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», οι κακές καιρικές συνθήκες οδήγησαν σε χρήση ενός μόνο διαδρόμου, προκαλώντας καθυστερήσεις.

Ποτάμια δρόμοι, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πλημμυρισμένες περιοχές σημειώθηκαν σε Μοναστηράκι, Μοσχάτο και Παλαιό Φάληρο. Σε ορισμένα σημεία οι δημοτικοί υπάλληλοι μετέφεραν πολίτες με κλαρκ και αγροτικά οχήματα.

Ο Κηφισός «φούσκωσε» επικίνδυνα, ενώ στη Γλυφάδα τα φρεάτια δεν προλάβαιναν να απορροφήσουν τον όγκο νερού.

Θάσος: Σοβαρές καταστροφές σε Ποταμιά και Παναγιά

Το πέρασμα της Adel ήταν εξίσου καταστροφικό στη Θάσο από το βράδυ της Παρασκευής:

Στην Ποταμιά ξηλώθηκαν δρόμοι, σπίτια πλημμύρισαν και οχήματα παρασύρθηκαν από χείμαρρους.

Συνεχείς βροχοπτώσεις έως σήμερα το πρωί επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, με 79 χιλιοστά βροχής μέχρι τις 11:10.

Η Πυροσβεστική δέχεται συνεχώς κλήσεις, ενώ ο δήμαρχος απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε Ποταμιά, Παναγιά και Θάσο.

Τεράστια ύψη βροχής σε πολλές περιοχές

Σύμφωνα με meteo.gr και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών:

Πάνω από 100 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν σε 54 σταθμούς.

Στα Τζουμέρκα, τρεις σταθμοί ξεπέρασαν τα 200 χιλιοστά, με την περιοχή να φτάνει συνολικά σε μηνιαία ύψη βροχής άνω των 900–1000 mm.

Ο καιρός σήμερα – Πού επιμένουν τα έντονα φαινόμενα

Βροχές και καταιγίδες σημειώνονται σε μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρά φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στο ανατολικό Αιγαίο και ως το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικούς-βορειοδυτικούς και η θερμοκρασία υποχωρεί ελαφρώς (16–18°C στις περισσότερες περιοχές, 14–16°C στα βόρεια).

Βελτίωση από την Κυριακή

Από αύριο αναμένεται ουσιαστική ύφεση του καιρού σε όλη τη χώρα, με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια το πρωί, περιορισμένη ορατότητα και θερμοκρασίες στα ίδια επίπεδα.

Διαβάστε ακόμα: Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις – Αποκλεισμοί σε Μάλγαρα, Νίκαια και Ε65