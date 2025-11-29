Μετρό και λεωφορεία κανονικά όλη τη νύχτα – Καμία διακοπή στα δρομολόγια σήμερα Σάββατο

Οι αστικές συγκοινωνίες θα λειτουργήσουν κανονικά όλο το 24ωρο σήμερα, Σάββατο, καθώς οι εργαζόμενοι ανέστειλαν τη μεταμεσονύκτια στάση εργασίας. Έτσι, το κοινό θα εξυπηρετείται συνεχώς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το μέτρο της 24ωρης λειτουργίας –που εφαρμόζεται κάθε Σάββατο από τα μέσα Σεπτεμβρίου στις γραμμές 2-3 του Μετρό, τα τραμ Τ6-Τ7 και σε συγκεκριμένες νυχτερινές λεωφορειακές γραμμές– έχει ήδη αυξήσει σημαντικά τη νυχτερινή κίνηση. Οι επικυρώσεις εισιτηρίων έχουν φτάσει πλέον τις 60.000 μέσα σε ένα Σάββατο, δείχνοντας ότι όλο και περισσότεροι επιβάτες χρησιμοποιούν ΜΜΜ για εργασία ή διασκέδαση.

Συχνότητες δρομολογίων



Μετρό – Γραμμή 2

• 22:00–00:20: κάθε 10’50’’

• 00:20–05:30: κάθε 15’

• 05:30–07:00: κάθε 12’30’’

• 07:00–10:00: κάθε 10’50’’

Μετρό – Γραμμή 3 (Πλακεντία–Δημοτικό Θέατρο)

• 22:00–00:20: κάθε 9’

• 00:20–05:30: κάθε 15’

• 05:30–07:00: κάθε 10’

• 07:00–10:00: κάθε 9’

Τραμ – Τ6 & Τ7

• 22:00–00:30: κάθε 15’

• 00:30–05:30: κάθε 25’

• 05:30–10:00: κάθε 12’

Λεωφορειακές γραμμές 24ωρης λειτουργίας

164, 221, 608, 703, 842, 049, Α15, Β11, Β12, 040, 11, Χ93, Χ95, Χ96, Χ97, 400, 500, 790, Χ14.

