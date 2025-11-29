Η λειψυδρία στην Αττική δεν είναι πλέον μια μελλοντική απειλή, αλλά μια πραγματικότητα που οδήγησε την Πολιτεία να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα στοιχεία που παρουσίασε η ΕΥΔΑΠ –και αποκαλύπτει η «Καθημερινή»– δείχνουν εικόνα πρωτοφανής υποχώρησης των αποθεμάτων νερού, ενώ ειδικοί, όπως ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, εξηγούν γιατί η κρίση αυτή δεν θα λυθεί εύκολα.

Γιατί η Αττική έφτασε στην έκτακτη ανάγκη – Τι έδειξαν οι μελέτες του ΕΜΠ

Στις επιστολές της προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τη ΡΑΑΕΥ, η ΕΥΔΑΠ περιγράφει ένα σκηνικό που δεν έχει προηγούμενο από τη δεκαετία του ’90:

Κατάρρευση αποθεμάτων

Από το 2008 έως το 2021 οι ταμιευτήρες διατηρούσαν σταθερά αποθέματα περίπου 1,1 δισ. κυβικών μέτρων, χάρη σε επαρκείς βροχοπτώσεις.

Από το 2022 και μετά, όμως:

οι βροχοπτώσεις μειώθηκαν κατά 25%,

η εξάτμιση αυξήθηκε κατά 15%,

η κατανάλωση ανέβηκε κατά 6%.

Αποτέλεσμα: οι ταμιευτήρες έχουν φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

Σήμερα:

Μόρνος: 175 εκατ. κ.μ. (από 747,6)

Εύηνος: 47 εκατ. κ.μ. (από 137,6)

Υλίκη: 163 εκατ. κ.μ. (από 551,5)

Μαραθώνας: 18 εκατ. κ.μ. (από 42,8)

Ακραία ξηρασία

Η υδρολογική ανάλυση του ΕΜΠ δείχνει δείκτη ξηρασίας SRI -2,01, την πιο δυσμενή τιμή που έχει καταγραφεί.

Η ΕΥΔΑΠ θεωρεί πως ζούμε το δεύτερο χειρότερο επεισόδιο έμμονης ξηρασίας μετά το 1988–1994.

Αν ακόμη τριπλασιαστούν οι εισροές νερού…

…θα χρειαστούν έξι χρόνια για να επανέλθουν τα αποθέματα στα επίπεδα του 2021.

Τι μέτρα έχουν ήδη ενεργοποιηθεί

Η ΕΥΔΑΠ έχει ξεκινήσει σειρά ενεργειών, ωστόσο επισημαίνει ότι η υποχρέωση παροχής αδιύλιστου νερού παραμένει στο κράτος:

Ήδη σε λειτουργία

Γεωτρήσεις Μαυροσουβάλας (32 εκατ. κ.μ./έτος)

Μείωση οικολογικής παροχής Ευήνου κατά 70%



Σε εξέλιξη

Γεωτρήσεις Ούγγρων έως Μάρτιο 2026 (50 εκατ. κ.μ./έτος)

17 νέες γεωτρήσεις στον Κηφισό έως Μάρτιο 2027 (45 εκατ. κ.μ./έτος)

Επιπλέον στόχος

Μείωση κατανάλωσης κατά 5% μέσω ενημερωτικής καμπάνιας.

Η ΡΑΑΕΥ, εξετάζοντας τα δεδομένα, γνωμοδότησε θετικά στην ανάγκη κήρυξης έκτακτης ανάγκης.

Τι λέει ο Ευθύμιος Λέκκας για το πρόβλημα και τις λύσεις

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ τονίζει ότι:

η κρίση κορυφώθηκε γιατί τα δύο τελευταία χρόνια δεν έβρεξε σχεδόν καθόλου,

απαιτείται συντονισμένος εθνικός σχεδιασμός, όχι χιλιάδες αποσπασματικές γεωτρήσεις.

Για τα υπόγεια νερά

Ο Λέκκας υπογραμμίζει ότι:

δεν έχουν εξαντληθεί όλοι οι υπόγειοι υδροφορείς,

αποτελούν τους μεγαλύτερους φυσικούς ταμιευτήρες που διαθέτουμε,

χρειάζονται όμως έργα εμπλουτισμού (ιδίως μετά από πυρκαγιές).

Για τις αφαλατώσεις

Τις θεωρεί λύση, αλλά όχι εύκολη:

απαιτούν τεράστια ποσά ενέργειας,

επιβαρύνουν το περιβάλλον αν η ενέργεια προέρχεται από ορυκτά καύσιμα,

χρειάζονται προσοχή στα νησιά, όπου συχνά καταφεύγουμε υπερβολικά σε αυτές.

Για το μέλλον

Παρά τις πρόσφατες βροχές, ο Λέκκας προειδοποιεί:

«Είμαστε σε θετικό σημείο, αλλά δεν επιτρέπεται να χαλαρώνουμε».

Διαβάστε ακόμα: Καταγγελία σοκ: 40χρονη έχασε τρία παιδιά από την κακοποίηση – Φοβάμαι ότι θα με σκοτώσει