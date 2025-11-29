Χιλιάδες αεροσκάφη της οικογένειας Airbus A320 καθηλώθηκαν παγκοσμίως, καθώς έλεγχοι αποκάλυψαν ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει κρίσιμα δεδομένα που επηρεάζουν τα συστήματα ελέγχου πτήσης. Το πρόβλημα εντοπίστηκε μετά από σοβαρό περιστατικό σε πτήση της JetBlue στις ΗΠΑ, όταν στις 30 Οκτωβρίου ένα Airbus A320 έχασε απότομα ύψος λόγω δυσλειτουργίας και αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στη Φλόριντα.

Τι προκάλεσε τη μεγάλη ανάκληση

Η Airbus, μετά την ανάλυση του περιστατικού, προειδοποίησε όλες τις αεροπορικές εταιρείες ότι η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει φθορά στα δεδομένα που χρειάζονται για τον έλεγχο πτήσης. Έτσι, περίπου 6.000 αεροσκάφη A320 –περισσότερα από τα μισά που πετούν παγκοσμίως– υποχρεώθηκαν σε άμεση αλλαγή λογισμικού.

Η οδηγία αφορά τα μοντέλα A318, A319, A320 και A321, ενώ ο Οργανισμός Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA) ετοιμάζει έκτακτη οδηγία αξιοπλοΐας.

Για τα περισσότερα αεροπλάνα, η διαδικασία είναι σύντομη, καθώς γίνεται επιστροφή σε προηγούμενη έκδοση λογισμικού. Ωστόσο, το μέγεθος της επιχείρησης προκαλεί αναταράξεις, ειδικά ενόψει περιόδου αυξημένων ταξιδιών.

Aegean: «Ολοκληρώσαμε άμεσα την αναβάθμιση»

Η Aegean ανακοίνωσε ότι εφάρμοσε αμέσως την οδηγία της Airbus:

Όλες οι τεχνικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν.

Το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται χωρίς καμία αλλαγή.

«Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

SKY Express: «Κανένα δικό μας αεροσκάφος δεν επηρεάζεται»

Η SKY Express ενημέρωσε ότι:

Κανένα από τα αεροσκάφη της δεν ανήκει στα μοντέλα που απαιτούν τροποποίηση.

Οι πτήσεις της πραγματοποιούνται κανονικά.

Το περιστατικό που πυροδότησε την παγκόσμια οδηγία

Το συμβάν που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου» συνέβη σε αεροσκάφος της JetBlue:

Πτήση Cancun–Newark στις 30 Οκτωβρίου.

Το Airbus A320 παρουσίασε απότομη απώλεια ύψους λόγω αλλοιωμένων δεδομένων στα συστήματα ελέγχου.

Πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση στην Tampa.

Πολλοί επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Αν και σπάνιο, το περιστατικό ανέδειξε μια ευαλωτότητα του λογισμικού απέναντι σε έντονες ηλιακές εκρήξεις και ακτινοβολία – ένα ζήτημα που η Airbus έσπευσε να αντιμετωπίσει άμεσα.

