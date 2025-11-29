Αναστάτωση προκλήθηκε στο 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων στο Μεσολόγγι, όταν τέσσερις στρατιώτες τραυματίστηκαν τη στιγμή που έκαναν μπάνιο στον χώρο του στρατοπέδου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κεραυνός που έπεσε στην περιοχή κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας ADEL φαίνεται να προκάλεσε ηλεκτρική υπέρταση στο δίκτυο ύδρευσης, με αποτέλεσμα το ρεύμα να φτάσει μέχρι τους χώρους υγιεινής.

Οι οπλίτες υπέστησαν τραυματισμούς από τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Τρεις από αυτούς υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και πήραν εξιτήριο, ενώ ο τέταρτος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πάτρας για επιπλέον έλεγχο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αντιμετωπίζει σοβαρότερη βλάβη.

Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις καιρικές συνθήκες της κακοκαιρίας να εξετάζονται ως πιθανός παράγοντας πρόκλησης της υπέρτασης στο δίκτυο. Δεν έχει εκδοθεί προς το παρόν επίσημη ανακοίνωση από το ΓΕΕΘΑ ή τη διοίκηση του στρατοπέδου σχετικά με τα ακριβή αίτια.

Με πληροφορίες από aixmi-news.gr

