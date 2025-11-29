Με νέα στάση εργασίας προχωρούν σήμερα, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ, στην ημέρα κηδείας του συναδέλφου τους που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας την περασμένη Τετάρτη. Η κινητοποίηση θα προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στα δρομολόγια σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα διακόψουν τη λειτουργία τους από τις 10:00 έως τις 14:00.

Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Σαββάτου για Μετρό (Γραμμές 2 & 3) και Τραμ θα πραγματοποιηθεί κανονικά.



Τελευταία δρομολόγια πριν τη στάση εργασίας

Παρακάτω αναφέρονται οι τελευταίες αναχωρήσεις ανά γραμμή, ώστε οι επιβάτες να προγραμματίσουν καλύτερα τις μετακινήσεις τους.

Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά)

Από Κηφισιά & Πειραιά: 09:15

Από Μοναστηράκι: προς Κηφισιά 09:31, προς Πειραιά 09:49

Από Ομόνοια: προς Κηφισιά 09:34, προς Πειραιά 09:47

Από Αττική: προς Κηφισιά 09:39, προς Πειραιά 09:42

Γραμμές 2 & 3 Μετρό

Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις: 10:05

Από Ανθούπολη & από Ελληνικό: 09:49

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας: 09:42

Από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο: 09:47

Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο: 09:10

Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο: 08:30

Μετά τις 14:00 οι σταθμοί θα ανοίξουν ξανά για το επιβατικό κοινό.



Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Τραμ

Γραμμή 7

Τελευταίος συρμός από Ασκληπιείο Βούλας: 08:29 — πρώτο δρομολόγιο 14:29

Τελευταίος από Αγία Τριάδα: 08:43 — πρώτο 14:58

Γραμμή 6

Τελευταίος από Πικροδάφνη: 08:34 — πρώτο 14:22

Τελευταίος από Σύνταγμα: 09:18 — πρώτο 15:06

Γραμμές 6 & 7 με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη

Από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας: τελευταίο 08:30, πρώτο 15:06

Από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα: τελευταίο 08:00, πρώτο 14:29

Από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα: τελευταίο 07:58, πρώτο 14:58

Από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα: τελευταίο 08:15, πρώτο 15:06



Οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι προχωρούν στη στάση εργασίας για να τιμήσουν τη μνήμη του συναδέλφου τους, αλλά και για να αναδείξουν ζητήματα ασφάλειας στο δίκτυο. Οι επιβάτες καλούνται να υπολογίσουν καθυστερήσεις και να προγραμματίσουν εναλλακτικές διαδρομές κατά τη διάρκεια της διακοπής.

