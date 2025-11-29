Αναστάτωση στη Χαμοστέρνας: Ανατροπή οχήματος σε τροχαίο με πολλαπλή σύγκρουση

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/11) στη γέφυρα της Χαμοστέρνας, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία και ανησυχία στους διερχόμενους οδηγούς. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, στο περιστατικό φέρονται να ενεπλάκησαν τρία έως τέσσερα οχήματα.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα ένα από τα αυτοκίνητα να ανατραπεί και να καταλήξει στο πλάι, εικόνα που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές. Από το ατύχημα προέκυψαν ένας έως δύο ελαφρά τραυματίες, οι οποίοι έλαβαν επιτόπου τις πρώτες βοήθειες.

Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται, ενώ για λίγη ώρα σημειώθηκαν καθυστερήσεις στο σημείο έως ότου απομακρυνθούν τα οχήματα και αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

