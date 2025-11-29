Μια υπόθεση που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία αλλά και ευρύτερα τη χώρα επανέρχεται με νέα στοιχεία, φέρνοντας στο προσκήνιο δεκάδες αμφιβολίες για τον μυστηριώδη θάνατο του 29χρονου λιμενικού Νίκου Καρακλά. Ο νεαρός άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος τη Μεγάλη Παρασκευή στο εκκλησάκι της Φανερωμένης στο Σίγρι Λέσβου. Αν και αρχικά όλα καταγράφηκαν ως αυτοχειρία, η οικογένεια –και ιδιαίτερα η μητέρα του– επιμένει πως ο θάνατός του δεν ήταν αποτέλεσμα αυτοκτονίας, αλλά οργανωμένης επίθεσης.

«Τον σκότωσαν και τον έφεραν εδώ» – Το ξέσπασμα της μητέρας

Η Δήμητρα Κίτσου επιστρέφει συνεχώς στο εκκλησάκι, ψάχνοντας μόνη της στοιχεία. Όπως υποστηρίζει, οι κακώσεις που είδε στο σώμα του γιου της και οι εικόνες από τον χώρο δεν συνάδουν με αυτοχειρία.

Όπως αναφέρει:

το πρόσωπο και τα μαλλιά του ήταν καλυμμένα με άμμο,

υπήρχαν εκδορές και σημάδια από σχοινιά σε πλάτη, χέρια και πόδια,

είχε τραύμα στον μηρό και επιπλέον μαχαιριές που δεν είχε όταν τον είδε ζωντανό μερικές ώρες πριν.

«Ό,τι έγινε, έγινε πίσω από την εκκλησία. Τον ακινητοποίησαν, τον σκότωσαν και μετά τον μετέφεραν μπροστά. Το σκοινί ήταν δεμένο με τρόπο που δεν γίνεται από μόνος του» υποστηρίζει η ίδια.

Το “σβησμένο” βίντεο και το φουσκωτό που εμφανίζεται και εξαφανίζεται

Κεντρικό σημείο της αμφισβήτησης αποτελούν τα 38 λεπτά καταγραφής που λείπουν από το υλικό των καμερών ασφαλείας. Σύμφωνα με τη μητέρα, τα χαμένα πλάνα αντιστοιχούν ακριβώς στο χρονικό διάστημα που ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι συνέβη ο θάνατος.

Σε ένα από τα καρέ, όπως λέει, εμφανίζεται φουσκωτό να προσεγγίζει την ακτή. Μετά… κενό. Το καταγραφικό συνεχίζει ξανά 38 λεπτά αργότερα.

Παράλληλα, ένας μάρτυρας που βρισκόταν στην περιοχή εκείνη την ώρα αναφέρει πως είδε «άτομα με μαύρες φόρμες» να αποβιβάζονται από βάρκα και να μένουν για περίπου 20–30 λεπτά στην ακτή.

«Κανείς δεν με αναζήτησε ποτέ για κατάθεση» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το μπουκάλι με το αίμα του Νίκου και το αποτύπωμα ενός αγνώστου

Νέο κομβικό στοιχείο αποτελεί ένα πλαστικό μπουκάλι νερού που βρέθηκε πάνω σε τραπεζάκι μέσα στην εκκλησία.

Η εξέταση από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έδειξε:

Το αίμα πάνω στο μπουκάλι ανήκει στον Νίκο Καρακλά

Το δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε επάνω του δεν ανήκει στον ίδιο

Οι Αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να το ταυτοποιήσουν.

Αίμα στο εκκλησάκι και δύο παπούτσια σε διαφορετικά σημεία

Σύμφωνα με την εκπομπή «Τούνελ», στην περιοχή εντοπίστηκαν:

κηλίδες αίματος εκτός του ναού

το ένα παπούτσι του σε ένα σημείο

το δεύτερο σε διαφορετική τοποθεσία

η θήκη και το κινητό του μακριά από το σώμα

Παράλληλα, στο δεξί του χέρι βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας. Όπως όμως ξεκαθαρίζει ο πραγματογνώμονας όπλων Γιάννης Τσιάμπας, «ο ίδιος δεν πυροβόλησε – ήρθε σε επαφή με κάποιον που είχε πυροβολήσει πριν από λίγο».

Τι λέει ο πατέρας του: “Δεχόταν απειλές”

Ο πατέρας του 29χρονου, μιλώντας από το Λουξεμβούργο όπου ζει, αποκαλύπτει ότι ο γιος του φοβόταν τα κυκλώματα ναρκωτικών με τα οποία ερχόταν σε επαφή λόγω της υπηρεσίας του.

«Τον απειλούσαν. Του έσπασαν αυτοκίνητα. Του έλεγαν να προσέχει. Το είχε αναφέρει στον προϊστάμενό του πολλές φορές» λέει.

Επισημαίνει ότι ο Νίκος είχε συλλάβει το 2024 άτομο με μεγάλη ποσότητα ηρωίνης και από τότε είχε συνεχώς προβλήματα.

Τα ερωτήματα που “καίνε”

Η μητέρα έχει καταθέσει επίσημα σειρά αιτημάτων στην Εισαγγελία, ζητώντας επανεξέταση της υπόθεσης. Μεταξύ άλλων:

Γιατί λείπουν 38 λεπτά από το βίντεο;

Ποιος άγγιξε το μπουκάλι που είχε το αίμα του Νίκου;

Πού βρίσκεται το μαχαίρι που προκάλεσε τα τραύματα;

Γιατί το σκαμνί και το έδαφος δεν είχαν ίχνη αίματος, αν ο Νίκος είχε μαχαιριές πριν κρεμαστεί;

Πώς γίνεται ο σταυρός να αντέχει βάρος 110 κιλών αν ήταν σαθρός;

Γιατί δεν τηρήθηκαν πρωτόκολλα στη σκηνή (πατημασιές, στολές, σήμανση);

Γιατί η υπόθεση “έκλεισε” τόσο γρήγορα ως αυτοχειρία, χωρίς να εξεταστούν όλα τα δεδομένα;



Η έρευνα συνεχίζεται

Παρά τις επίμονες προσπάθειες της οικογένειας, πολλά κομμάτια του παζλ παραμένουν σκοτεινά. Η μητέρα ζητά:

παράδοση ολόκληρου του αμοντάριστου υλικού,

άνοιγμα ραντάρ της περιοχής,

κλήση μαρτύρων που δεν εξετάστηκαν ποτέ,

διερεύνηση πιθανών παραλείψεων από τις Αρχές.

«Θέλω μόνο την αλήθεια. Το παιδί μου δεν γυρίζει, αλλά πρέπει να αναπαυθεί η ψυχή του» λέει η μητέρα, ενώ ο πατέρας συμπληρώνει: «Αν είναι δολοφονία, να βρεθεί ποιος το έκανε – και ποιοι τον κάλυψαν».

Η υπόθεση, πλέον, βρίσκεται ξανά στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών.

