Στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια

Σε στάση εργασίας προχωρούν το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ., ως ένδειξη πένθους για τον συνάδελφό τους που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας την περασμένη Τετάρτη. Η κινητοποίηση θα επηρεάσει σημαντικά τα δρομολόγια σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ.

Ποιες ώρες δεν θα λειτουργούν τα μέσα σταθερής τροχιάς
Οι Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, δεν θα λειτουργήσουν από τις 10:00 έως τις 14:00.

Η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών 2 και 3, καθώς και του Τραμ, θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Πότε φεύγουν οι τελευταίοι συρμοί πριν τη στάση εργασίας

Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά)
Από Κηφισιά & Πειραιά: 09:15
Από Μοναστηράκι: προς Κηφισιά 09:31, προς Πειραιά 09:49
Από Ομόνοια: προς Κηφισιά 09:34, προς Πειραιά 09:47
Από Αττική: προς Κηφισιά 09:39, προς Πειραιά 09:42

Γραμμές 2 & 3 Μετρό
Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις: 10:05
Από Ανθούπολη προς Ελληνικό: 09:49
Από Ελληνικό προς Ανθούπολη: 09:49
Από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας: 09:42
Από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο: 09:47
Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο: 09:10
Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο: 08:30

Μετά τη λήξη της στάσης εργασίας, οι σταθμοί θα ανοίξουν ξανά για το κοινό στις 14:00.

 
ΤΡΑΜ – Τροποποιήσεις δρομολογίων ανά γραμμή
Γραμμή 7
Τελευταίος συρμός από Ασκληπιείο Βούλας: 08:29 – Πρώτος μετά τη στάση: 14:29
Τελευταίος από Αγία Τριάδα: 08:43 – Πρώτος: 14:58

Γραμμή 6
Τελευταίος συρμός από Πικροδάφνη: 08:34 – Πρώτος: 14:22
Τελευταίος από Σύνταγμα: 09:18 – Πρώτος: 15:06

Ανταπόκριση Γραμμών 6 & 7 (στην Πικροδάφνη)
Σύνταγμα → Ασκληπιείο Βούλας: τελευταίος 08:30, πρώτος 15:06
Ασκληπιείο Βούλας → Σύνταγμα: τελευταίος 08:00, πρώτος 14:29
Αγία Τριάδα → Σύνταγμα: τελευταίος 07:58, πρώτος 14:58
Σύνταγμα → Αγία Τριάδα: τελευταίος 08:15, πρώτος 15:06

Διαβάστε ακόμα: Γιατί η Αττική παραμένει σε λειψυδρία παρά τις έντονες βροχοπτώσεις

