Σοκ προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για τον 19χρονο γιο πρώην υπουργού και γνωστού πολιτικού, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση στους δρόμους της Νέας Ερυθραίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Πήγε να πατήσει οικογένεια – «Έκαψε» δύο STOP

Σύμφωνα με το Mega, ο νεαρός οδηγός:

παραβίασε δύο STOP,

κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα,

και σε ένα από τα σημεία παραλίγο να παρασύρει μια οικογένεια που διέσχιζε τυχαία τον δρόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, γεγονός που επιτείνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Η αλαζονική φράση και η αλλαγή στάσης στην ασφάλεια

Κατά τη σύλληψή του, ο 19χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς:

«Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;»

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν οδηγήθηκε στο τμήμα άλλαξε πλήρως στάση. Εκεί υποστήριξε ότι:

δεν κατάλαβε πως τον καταδίωκαν αστυνομικοί,

επειδή το όχημα ήταν συμβατικό και

δεν άκουσε τον φάρο.

Τέσσερα περιστατικά από τον Μάρτιο – Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος

Ο νεαρός δεν είναι άγνωστος στις αρχές. Από τον Μάρτιο, έχει απασχολήσει την αστυνομία τέσσερις φορές για τροχαίες παραβάσεις και επικίνδυνη οδήγηση.

Σε βάρος του έχει ήδη:

σχηματιστεί δικογραφία,

αφαιρεθεί το δίπλωμα για έναν μήνα,

και επιβληθεί πρόστιμο 700 ευρώ.

Εντείνονται τα ερωτήματα για την αντιμετώπιση του φαινομένου

Το νέο περιστατικό αναζωπύρωσε συζητήσεις γύρω από:

την οδική ασφάλεια,

την παραβατικότητα ανηλίκων και νεαρών οδηγών,

αλλά και το κατά πόσο η κοινωνική ή πολιτική «ταυτότητα» ενός ατόμου δημιουργεί προσδοκίες προνομιακής μεταχείρισης.

Το συμβάν διερευνάται πλέον σε βάθος από τις αρχές, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνέχεια της υπόθεσης και στα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Διαβάστε ακόμα: Μεσσήνη: 65χρονος περιέλουσε με βενζίνη δύο περιπολικά έξω από το Αστυνομικό Τμήμα