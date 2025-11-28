Η κυβέρνηση προχώρησε και επίσημα στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στην Αττική, τη Λέρο και την Πάτμο, μετά την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Η απόφαση αυτή αποτελεί την πιο σαφή προειδοποίηση ότι το πρόβλημα της έλλειψης νερού έχει πλέον φτάσει σε οριακό σημείο.

Γιατί φτάσαμε στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες έχουν μειωθεί δραματικά.

- Η στάθμη του Ευήνου βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό, ακόμη και κάτω από τα επίπεδα του 2008.

- Από το 2022 και μετά καταγράφεται ετήσια μείωση αποθεμάτων περίπου 250 εκατ. κυβικά μέτρα.

- Οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί κατά 25%,

- η εξάτμιση έχει αυξηθεί κατά 15%,

- ενώ η κατανάλωση έχει ανέβει κατά 6%.

Η Ελλάδα, όπως επισημαίνει η ΕΥΔΑΠ, πλέον βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες της Νότιας Ευρώπης με το υψηλότερο υδατικό στρες, με την Αττική και τη Θεσσαλονίκη να συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη πίεση λόγω πληθυσμού.

Τι σημαίνει “κατάσταση έκτακτης ανάγκης λειψυδρίας”

Η κήρυξη δεν φέρνει περιορισμούς προς τους πολίτες, αλλά δίνει στο κράτος το πλαίσιο να:

- επιταχύνει κρίσιμα έργα υποδομής

- δώσει προτεραιότητα σε ταμιευτήρες, δίκτυα και ενίσχυση αποθεμάτων

- προχωρήσει άμεσα σε μελέτες και παρεμβάσεις για την ασφάλεια της υδροδότησης

Πρόκειται για το τελευταίο “καμπανάκι” πριν οι ελλείψεις νερού γίνουν μη αναστρέψιμες σε ορίζοντα 2–5 ετών.

Πόσο επηρεάζονται οι πολίτες

Παρότι δεν λαμβάνονται μέτρα περιορισμού κατανάλωσης, η ΕΥΔΑΠ τονίζει ότι απαιτείται:

- αυξημένη προσοχή στη χρήση του νερού

- αποφυγή σπατάλης

- εφαρμογή πρακτικών εξοικονόμησης στο σπίτι

Η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη αναρτήσει αναλυτικές οδηγίες εξοικονόμησης στο επίσημο site της.

Γιατί η απόφαση ελήφθη τώρα

Τα επιστημονικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν το τελευταίο διάστημα έδειξαν ότι:

- η ξηρασία έχει διάρκεια και σταθερά επιδεινούμενα χαρακτηριστικά

- οι γεωτρήσεις και οι υδρολογικές μελέτες επιβεβαίωσαν ότι η περιοχή εισέρχεται σε περίοδο “έμμονης ξηρασίας”

- η Αττική κινδυνεύει με σοβαρές ελλείψεις νερού αν δεν ξεκινήσουν άμεσα μεγάλα έργα ενίσχυσης

Δεν πρόκειται για “κεραυνό εν αιθρία”, αλλά για αποτέλεσμα μακροχρόνιας παρακολούθησης της κατάστασης.

Τα επόμενα βήματα

Η ενεργοποίηση του άρθρου 55 του νόμου 5215/2025 σημαίνει:

- επιτάχυνση μεγάλων έργων μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Υπερταμείου

- συνέχιση και ολοκλήρωση μελετών που θα καθορίσουν την υδροδότηση της Αττικής για τα επόμενα 25 χρόνια

- ενημέρωση και διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

Τα έργα έχουν ήδη παρουσιαστεί από την ΕΥΔΑΠ και η υλοποίησή τους θεωρείται πλέον άμεση ανάγκη.

Το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό

Η λειψυδρία δεν πλήττει μόνο την Ελλάδα.

Στη Νότια Ευρώπη:

- έως και 70% του πληθυσμού αντιμετωπίζει εποχική έλλειψη νερού

- χώρες όπως Ισπανία, Κύπρος και Ιταλία βιώνουν παρατεταμένες ξηρασίες και μείωση υπόγειων υδάτων

- η Μεσόγειος καταγράφεται ως “hotspot” λειψυδρίας λόγω της κλιματικής κρίσης

Η Ελλάδα έχει μελετήσει διεθνείς πρακτικές και προσαρμόζει τα δικά της έργα στη βάση αυτών των εμπειριών.

